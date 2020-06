Nous avons testé la chaise Gaming Trit 600 RGB Genesis

Dès la fin de l’année 2020, les gamers vont pouvoir assouvir leur passion avec la sortie de la Playstation 5 de Sony… C’est officiel, elle sera disponible en blanc ou en noir et révèle des lignes futuristes… En attendant il va falloir vous équiper correctement pour vous installer confortablement. L’univers du gaming se colore et se perfectionne…

La preuve avec cette chaise GAMING TRIT 600 RGB NOIR GENESIS que nous avons eu la chance de recevoir. Autant vous le dire tout de suite, c’est un plaisir que de s’installer dedans… Prévoyez vos arrières, les heures passées devant la future PS5 risquent d’être intenses, il va vous falloir du confort !

Notre test de la chaise GAMING TRIT 600 RGB NOIR GENESIS :

Très facile à monter, il nous a fallu moins de 20 minutes pour pouvoir nous installer. Le plan de montage est parfait et nous n’avons rencontré aucune difficulté, d’autant plus que la clé de montage est fournie.

Confort maximal

Côté confort, rien à redire, l’assise est ferme et épouse les formes du corps. Les deux coussins amovibles permettent de soutenir le bas du dos et les cervicales, ils sont réglables en hauteur pour s’adapter à chaque morphologie. Les accoudoirs s’ajustent en fonction de la hauteur désirée tout comme la chaise en elle-même. Habitués d’une chaise de bureau classique, nous pouvons allègrement constater la différence et apprécier le confort de cette chaise. Le tissu respirant permet de ne pas transpirer même en cas de chaleur ou d’utilisation prolongée.

Le déplacement et la rotation se veulent résolument silencieux, tout comme l’inclinaison du siège qui permet de se retrouver complètement à l’horizontale. Absolument parfait pour découvrir les nouvelles séries Netflix ou Disney + !

Un design au top

Côté design, ils ont fait fort chez Genesis ! Le tissu noir mat se nettoie facilement et les LED apportent une vraie touche gamer à cette chaise. Munie d’une télécommande, on peut choisir une couleur unique, les LED multicolores toutes ensemble et un séquentiel au choix…

Vous aurez le choix entre 300 modes d’éclairage ! Bien sûr, les LED n’ont pas une grande utilité mais pour un gamer, le design a son importance ! Il faut juste posséder une batterie externe pour profiter de l’éclairage en continu. Les fils et la batterie externe se rangent dans une poche spéciale sous la chaise. Pari gagné chez nous pour un gamer fou de 21 ans !

Nous n’avons trouvé aucun défaut à cette chaise d’excellente qualité. Un prix raisonnable de 250€ chez Design-Color. Et elle est disponible bien avant la PS5, histoire de vous faire patienter en douceur !