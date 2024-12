HBADA E3, sans conteste, la meilleure chaise de bureau ergonomique

Vous faites peut-être partie des employés qui passent le plus clair de leur temps, assis derrière un écran d’ordinateur. Pour être productif, vous avez besoin d’un matériel informatique performant, mais également de confort ! La chaise de bureau est un élément indispensable pour travailler correctement, et par ailleurs pour éviter les douleurs liées à la position assise prolongée. Je vous propose de découvrir la chaise de bureau ergonomique révolutionnaire HBADA E3, qui est le fruit de 16 ans d’expertise en ergonomie et technologie en la matière. L’entreprise, leader dans le domaine de l’ergonomie, s’est donné une mission simple : améliorer la santé des employés et des autoentrepreneurs qui passent beaucoup de temps derrière leurs bureaux.

Quels sont les points forts de la chaise de bureau ergonomique HBADA E3 ?

Chez HBADA, ils misent tout sur le développement de solutions innovantes pour protéger la santé des employés. Parmi les points forts de la Chaise de Bureau Ergonomique HBADA E3, je citerai en premier lieu, le système de soutien en T totalement novateur. Ce système cible les trois principales sources de douleurs liées aux positions assises prolongées qui sont les épaules, la nuque et le bas du dos. Lorsque je passe la journée sur ma chaise, en effet, ma nuque est parfois très contractée. Cette chaise promet de réduire la pression sur ces zones sensibles au moyen de ce soutien en T, qui se traduit par les caractéristiques suivantes :

Le support lombaire à trois zones élastiques qui est conçu pour s’adapter à la courbure naturelle de votre dos, il procure une couverture complète et des ajustements sur huit axes. Ainsi, en fonction de votre position, c’est la chaise qui s’adapte à vous, et non le contraire pour un confort optimal.

L’ appui-tête 4D est le second axe proposé par HBADA, et permet des réglages verticaux, horizontaux et une rotation à double axe, pour éviter toute tension au niveau des vertèbres cervicales. Une innovation primordiale, car sans y paraître, la nuque est peut-être la zone la plus sollicitée lorsque l’on travaille sur écran.

Les accoudoirs 6D mécaniques sont le troisième axe du soutien en T. Ils sont multi-ajustables, et garantissent un soutien constant pour diverses activités comme travailler, jouer ou se détendre.

Ce système en T a été développé avec le Dr Dennis Miller, membre de l’Association américaine de chiropratique ICA. Cette collaboration a permis à cette chaise ergonomique d’obtenir notamment la certification allemande IGR en ergonomie et remporter le prix du design français. Je reviendrai un peu plus tard sur les reconnaissances acquises par cette chaise révolutionnaire.

L’ergonomie, mais également une technologie avancée au service des utilisateurs

Le soutien ergonomique en T est l’une des mesures phares de cette chaise, mais elle n’est pas la seule à assurer votre bien-être pour travailler. En effet, cette chaise intègre par ailleurs des technologies avancées, toujours avec l’objectif d’offrir à l’utilisateur une expérience optimale et un confort sans égal ! À vrai dire, je pense n’avoir jamais vu de chaise de bureau qui s’adaptait à votre poids ! Et, pourtant, c’est le cas de la chaise de bureau ergonomique HBADA E3 par le biais de la technologie « châssis gravité-sensible » qui lui permet de s’ajuster automatiquement à votre poids pour procurer une résistance idéale en position inclinée, jusqu’à 140°.

Sur une chaise de bureau, et notamment l’été, il arrive que l’on transpire sans pouvoir y remédier. Cette chaise est revêtue d’un tissu en maille respirante micro-pore, une autre innovation technologique d’HBADA. Cette dernière assure une ventilation maximale, empêchant les désagréments liés à la chaleur pendant les longues sessions de travail ou de jeu. Enfin, et nous les oublions souvent, nos jambes seront également dorlotées par cette chaise puisqu’elle intègre un repose-pieds rembourré qui vous permet de détendre vos jambes, souvent croisées et repliées sous le bureau…

La chaise de bureau ergonomique HBADA E3, certifiée et récompensée

Comme je vous l’ai dit un peu plus haut, le Dr Dennis Miller, membre de l’Association Américaine de Chiropratique (ICA), qui travaille en étroite collaboration avec HBADA, a permis à cette chaise d’être reconnue dans le monde entier. Le confort et la santé des utilisateurs étant le point d’orgue de la marque. C’est, par conséquent, assez naturellement qu’ils s’entourent de spécialistes en ergonomie et d’experts en sécurité et conditions de travail. Ainsi, la chaise de bureau ergonomique HBADA E3 a obtenu les certifications suivantes, gages d’une qualité remarquable :

Certification Allemande IGR décernée par l’Institut pour la Santé et l’Ergonomie (IGR) en Allemagne, cette certification atteste que les produits répondent à des normes strictes en matière d’ergonomie.

Médaille d’Or aux French Design Awards : une distinction prestigieuse qui récompense l’excellence en design et innovation.

Certification TÜV Allemande attribuée par TÜV Rheinland, cette certification garantit la sécurité, la fiabilité et la qualité des produits.

Certification BIFMA Américaine atteste enfin que le mobilier respecte des normes élevées en matière de durabilité, de sécurité et de performance, adaptées aux environnements professionnels.

Innovation, sécurité, ergonomie, ces normes sont essentielles à l’assurance d’un produit de qualité, et il est assez rare qu’un produit les obtienne en totalité.

HBADA une marque mondialement reconnue

Avec plus de 10 millions d'utilisateurs dans 30 pays, HBADA s'est imposée comme un acteur incontournable du mobilier ergonomique. L'E3 est le choix idéal pour ceux qui recherchent à la fois style, confort et performance. Avec plus de 300 brevets techniques internationaux, elle devrait être choisie par les employeurs pour garantir le confort de leurs employés, et ainsi leur éviter des douleurs chroniques, voire des arrêts de travail engendrés par des chaises inconfortables. L'entreprise HBADA a été fondée en 2008, et est progressivement devenue l'un des leaders mondiaux spécialisés dans la conception de meubles ergonomiques. Les chaises de bureau, destinées à améliorer la santé des employés, sont au cœur des missions de l'entreprise, et ils le prouvent, une nouvelle fois, avec la chaise révolutionnaire HBADA E3.