Les gros inconvénients du télétravail que votre employeur se garde bien de vous indiquer

Le télétravail est devenu un mode de vie quasiment ancré dans notre quotidien. Pourtant, il existe depuis des dizaines d’années, mais il a ressurgi lors de la crise sanitaire en 2020. Le confinement décidé par le gouvernement français a obligé les entreprises et les salariés à travailler autrement pour que perdurent les emplois, le chiffre d’affaires et l’économie en général. Pour ce faire, le télétravail est redevenu essentiel, et s’est installé plus ou moins durablement pour certains d’entre nous. Travailler de chez soi, un bonheur pour certains, un calvaire pour d’autres. En effet, ce mode de vie impose quelques règles, de la part de l’employé, mais également de ceux qui l’entourent. Mais, quels sont les inconvénients du télétravail que vous devez connaître avant de vous lancer dans l’aventure ! C’est parti.

Inconvénient n° 1 : le risque d’isolement

C’est probablement le risque majeur du télétravail, et pour certains, il peut même découler sur une dépression. En travaillant à domicile, les interactions sociales avec les collègues deviennent rares, ce qui peut rapidement affecter le moral. Certaines personnes apprécient plus que d’autres, les échanges verbaux autour de la machine à café, et en télétravail, c’est très limité évidemment. De plus, la frontière floue entre la vie personnelle et professionnelle peut aggraver ce ressenti et finir par frustrer la personne qui ne saura plus cloisonner son quotidien.

Inconvénient n° 2 : le risque de se perdre

Lorsque l’on travaille à la maison, il faut savoir mettre une barrière entre la vie privée et la vie professionnelle, et ce peut être une réelle difficulté ! Si vous avez la possibilité de disposer d’un bureau fermé, c’est le plus simple, une fois la porte close, vous n’êtes plus au boulot ! Mais, ce n’est pas le cas de tout le monde, alors il faut se fixer des horaires, des pauses aussi, et ne plus répondre aux mails, même urgents, après une certaine heure ! Le télétravail peut s’avérer compliqué, car il est toujours très difficile de « déconnecter » mentalement de ses tâches professionnelles.

Inconvénient n° 3 : la gestion du temps

Pour ceux qui ne le pratiquent pas, le télétravail permet de « travailler quand on veut » ! Et, c’est peut-être cet avantage, qui peut se transformer en inconvénient ! Si l’on ne s’impose pas une organisation quasi militaire, cela peut vite engendrer du stress, du surmenage, et le sentiment d’être débordé. Eh, oui, il n’y a pas que le télétravail à gérer, et par ailleurs pour certains, les enfants, les amis, les tâches ménagères, etc. Et, attention, l’absence d’un cadre formel peut inciter certains à perdre en productivité, à procrastiner ou à ne pas fixer de limites claires entre le temps de travail et les moments de repos.

Des inconvénients, mais aussi des avantages !

Si vous êtes conscients de ces inconvénients, le télétravail que je pratique au quotidien depuis plus de dix ans, c’est aussi beaucoup d’avantages. Le premier étant, pour ma part, de ne pas avoir à supporter les transports en commun, ou les embouteillages du matin au soir. Le second est de pouvoir gérer mon temps, et ainsi travailler dès 5 h du matin si cela me chante néanmoins, c’est aussi mon statut d’autoentrepreneur qui me le permet. Enfin, le dernier avantage pour moi est de pouvoir exercer d’autres activités en dehors de mon travail grâce à des horaires flexibles.

Mon avis sur la question du télétravail

Depuis quelques années, je suis déclarée comme autoentrepreneur pour concocter de petits articles sur NeozOne ! En théorie, j’ai donc besoin d’une connexion internet, d’un ordinateur, de temps, et d’un peu de concentration. Pour ma part, il existe beaucoup d’avantages au télétravail, comme celui de gérer mon temps comme je l’entends. Et, le temps n’est pas extensible, j’ai aussi d’autres activités plutôt prenantes, mais c’est un choix.

En réalité, les inconvénients proviennent « des autres », famille ou amis, qui n’ont pas conscience que travailler à la maison, est un véritable travail. J’entends souvent dire « Ah, mais tu bosses chez toi, tu as le temps, ce n’est pas comme moi qui bosse pour un patron » ! Je prends très mal ce type de réflexion, car soit dit en passant, je pense qu’en termes d’heures à travailler, j’en passe beaucoup plus que si j’étais payée par un patron, mais c’est mon choix, je le répète !

De plus, je suis fréquemment dérangée, car physiquement, je suis à la maison, même si mentalement, je travaille ! Alors, on me demande tout et n’importe quoi même quand je suis hyper concentrée sur un sujet. Je ne regretterai jamais mon choix de travailler pour moi, et à la maison, mais je dirai que ce serait plutôt aux autres de faire évoluer leurs consciences. Travailler chez soi, n’est pas un passe-temps, mais un vrai boulot qui me permet de gagner un salaire. À bon entendeur, salut ! Et, vous ? Êtes-vous de mon avis sur le télétravail ? Rencontrez-vous les mêmes problèmes ? Racontez-moi, je suis curieuse ! Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

