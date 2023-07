Sherpa : un maraîcher français invente un « chariot » solaire révolutionnaire pour travailler couché

Lorsqu’il s’agit de réformer le travail ou les retraites, un sujet revient souvent sur la table : celui de la pénibilité au travail. En effet, de nombreux métiers cochent les cases d’un travail pénible, notamment sur le long terme. Citons, par exemple, les agriculteurs, les ouvriers du BTP, les infirmiers ou encore les travailleurs en usine, même si cette liste est loin d’être exhaustive. Et s’il est un métier reconnu comme pénible, voire très pénible physiquement, c’est celui d’agriculteur. Entendons par agriculteur, le maraîcher ou l’éleveur, qui travaille seul à la force de ses bras et de son dos ! Un maraîcher bio de la Manche, Emmanuel Mury, vient de mettre au point une invention géniale, le Sherpa, qui permet de réduire cette pénibilité. Découverte de ce génie français !

Quelle est donc cette invention ?

Emmanuel Mery est donc un maraîcher bio installé dans le sud de la Manche, qui n’en peut plus de se blesser aux genoux et au dos en effectuant son métier. Pour se faciliter le travail, les récoltes ou le désherbage, il a mis au point un petit chariot électrique, le Sherpa. Ce petit chariot bricolé par ses soins lui permet de pouvoir travailler allongé, au plus près de ses cultures, en se fatiguant beaucoup moins qu’auparavant. « Travailler à genoux, je n’y arrive plus. Là, je peux travailler, allongé. Il n’y a que comme ça que je suis bien », explique Emmanuel, dans une interview accordée à la chaîne France 3 Normandie.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par La Ferme St-Ursin / Hélène & Manu Mury (@fermestursin)

Le Sherpa, qu’est-ce que c’est exactement ?

Le métier de maraîcher oblige celui qui le pratique à s’accroupir, se relever, se baisser, puis à transporter les récoltes dans des caisses ou dans une brouette. Des tâches qui, répétées à longueur d’années, peuvent être très pénibles et provoquer des douleurs aux genoux ou au dos. Pour pallier ce problème récurrent, Emmanuel a donc inventé le Sherpa, qui se présente sous la forme d’un petit chariot en métal surmonté d’un panneau solaire. Il lui permet de travailler allongé et aussi de pouvoir transporter les caisses de récolte sans effort. Et comme vous pouvez le deviner, il avance grâce au soleil !

Comment a-t-il conçu son invention ?

Précisons, avant de décrire cette conception, qu’Emmanuel dispose d’une formation d’ingénieur qui l’a aidé dans la conception de son invention. Le maraîcher est donc parti d’un fauteuil roulant d’occasion qu’il a découpé, modifié et transformé. Il a ensuite récupéré à droite, à gauche, quelques matériaux comme un siège, des barres de métal, etc. Emmanuel affirme que trois jours de travail lui ont suffi pour mettre au point son invention. « Nous disposons de tous les composants électroniques nécessaires pour contrôler le véhicule et l’orientation du panneau solaire. Et maintenant, c’est un vrai plaisir car je n’ai plus à les transporter », explique Emmanuel Mury avec un brin de fierté !

Son invention reste un produit qu’il a créé pour son propre besoin. Ce qui ne l’a pas empêché de présenter le Sherpa lors d’un concours local, au cours duquel il a reçu le prix de l’innovation de la Chambre d’agriculture de Normandie. Aucune information sur une potentielle commercialisation, mais avouons que l’idée de ce maraîcher bio est tout simplement géniale, non ? Travailler sans vraiment se fatiguer : le rêve de bon nombre d’entre nous, non ? Plus d’informations sur sa page Instagram et sa chaîne YouTube.