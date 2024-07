Adieu les moteurs thermiques, cette tondeuse à gazon électrique Black & Decker est à moins de 100 €

Vous avez un petit jardin et quelques mètres carrés de pelouse à tondre, mais l’idée d’investir une somme folle dans une tondeuse ne vous tente pas réellement ! Si votre jardin mesure 300 m² au maximum, quelle utilité à choisir un modèle surpuissant qui pourrait tondre trois ou quatre fois la surface de votre jardin. Nous avons peut-être la solution ? Si vous cherchez la tondeuse idéale pour un petit jardin de 300 m² au maximum, c’est la tondeuse filaire 1000 W Black & Decker qu’il vous faut ! En plus, même si vous dépassez quelque peu les horaires autorisés, vos voisins ne s’en apercevront pas, tellement elle est silencieuse. Actuellement, elle est vendue au prix de 84,99 €* au lieu de 92,99 € soit une réduction de 9 % ! Profitez-en pour vous équiper à prix réduits peut-être ? Je vous la présente.

Une petite tondeuse aux performances remarquables

Ainsi, il y a quelques années, les tondeuses électriques ou sur batterie n’avaient pas la cote auprès des jardiniers. Les tondeuses thermiques tenaient le haut du podium, réputées plus durables et plus robustes. Avec l’augmentation des prix des carburants et une certaine prise de conscience écologique, les tondeuses électriques et celles sur batterie, reviennent en force. Ce petit modèle d’une puissance de 1 000 watts vous permettra d’entretenir facilement votre jardin, de manière silencieuse et sans aucun impact écologique. Si vous disposez déjà d’une batterie de stockage reliée, par exemple, à un panneau solaire, l’électricité utilisée pour tondre sera, pour vous, totalement gratuite. Elle se destine donc à des pelouses de 300 m² au maximum et intègre la technologie E-Drive qui lui permet de maintenir un couple élevé et constant. Ceci garantit ainsi une tonte performante même dans les herbes les plus hautes et humides. Elle dispose d’une largeur de coupe de 32 cm, et intègre également le système Edgemax qui permet de tondre au plus près des bords.

Légère et ergonomique !

Moins de cinq kilos pour une tondeuse, c’est un avantage considérable, quand on connaît les efforts à fournir pour pousser ou déplacer une tondeuse thermique ! Cette tondeuse intègre une poignée de type landau qui assure un démarrage en deux points, convenant aussi bien aux droitiers qu’aux gauchers. De plus, la poignée est rabattable, ce qui facilite le rangement en économisant de l’espace. Les trois hauteurs de coupe ajustables (20, 40 et 60 mm), réglables par les essieux avant et arrière, permettent de s’adapter à différentes conditions de pelouse et notamment à la première tonte de l’année recommandée à une hauteur de 6 cm.

Les caractéristiques techniques de la tondeuse filaire 1 000 W Black & Decker

Fabricant : Black & Decker

Dimensions du produit (L × l × h) : ‎63,7 × 35,6 × 33,5 cm

Poids : 3,63 kg

Taille : ‎32 cm

Type d’alimentation : Filaire (électrique)

Largeur de coupe : 32 cm

Hauteur de coupe réglable : 20 cm / 40 cm / 60 cm

Fonctionnement : automatique

Ma présentation vous a convaincu ? Je vous rappelle le petit prix de cette tondeuse Black & Decker, une marque dont il n’est pas nécessaire de rappeler la robustesse. Elle est au prix de 84,99 €* au lieu de 92,99 € (- 9 %), faites chauffer la carte bleue ! Avez-vous été convaincus par cette petite tondeuse électrique ? Nous serions ravis de lire vos impressions ou de connaître votre expérience à ce sujet. Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. De plus, vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .

