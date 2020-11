Cabin AnnA : une magnifique Tiny House qui s’ouvre et se ferme en fonction de vos envies

Et si votre future maison s’ouvrait directement sur la Nature ? C’est l’étonnant concept de Caspar Schols avec leur cabine « ANNA » ! Cette superbe maison se veut dynamique ! Le concept des tiny house ou des maisons nomades n’en finit plus de séduire les adeptes de la Nature. Avec ANNA, le concept va encore plus loin avec cette maison qui s’ouvre, se ferme et se configure en fonction de ses humeurs et de la météo ! Conçue sur deux coques coulissantes, l’une en bois, l’autre en verre. Elle se referme pour des moments de cocooning et s’ouvre lorsque le besoin de Nature se fait sentir !

La Cabin AnnA dispose de trois configurations principales : Fermée, ouverte ou ouverte avec toit de verre. Ouverte, elle permet de laisser entrer l’air extérieur. Femée, elle forme un cocon douillet pour les soirées intimes. Et, avec le toit en verre, elle permet d’admirer une belle nuit étoilée par exemple.

Seule la pièce à vivre glisse et se transforme. La zone fixe se constitue de la cuisine, la salle de bain et un espace de rangement. La mezzanine, fixe elle-aussi permet d’accueillir un second lit king-size, le premier étant dans la partie amovible…

La Cabin AnnA est prévue pour quatre personnes et il semble qu’il y ait vraiment suffisamment de place pour y vivre confortablement. Trois modèles sont disponibles. La AnnA Stay pour quatre personnes. La AnnA Meet qui offre une plateforme vierge et multifonctionnelle pour des activités diverses et variées. Et enfin la AnnA Me qui est entièrement personnalisable aux goûts du futur propriétaire.

Crédit photo : Caspar Schols / cabin-anna.com (Capture d’écran Vimeo)

Et à l’intérieur ?

La Tinny House AnnA est fabriquée en mélèze issu de forêts durables et non traité. A l’intérieur, on retrouve du contreplaqué de bouleau et une isolation de sciure de bois sur 5 cm. Il est possible d’installer un poêle à bois ou un chauffage électrique pour les nuits fraîches. A contrario, pas besoin de climatisation, les longues fenêtres qui surplombent le toit, garantissent la fraîcheur en ne laissant pénétrer que le soleil indirect.

Malgré tous ces avantages et ce concept unique, elle reste financièrement accessible. Il faudra compter 87000 € pour le premier modèle (hors taxe et hors construction). Livrable en une seule pièce ou par paquets plats, elle pourrait devenir un incontournable des maisons en auto-construction.