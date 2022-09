Van aménagé : ils transforment un utilitaire Ford E-Series de 1997 en magnifique camping-car avec moins de 7000€

Alors que certaines personnes ne se voient pas vivre autre part que dans une grande maison avec jardin, d’autres n’ont pas besoin d’un immense espace pour être heureux ! Et pour d’autres encore, une vieille Ford E-Series suffit à leur bonheur comme Marisa et Bret, un couple qui a choisi la vie en Van en réhabilitant une vieille camionnette en charmante petite maison sur roues. Ce van aménagé semble minuscule, et pourtant, le couple a réussi à caser dans un tout petit espace tout ce dont ils avaient besoin pour vivre confortablement. Pour 7000 dollars seulement, ils se sont donc offerts de quoi vivre leur passion des Vans, puisqu’avant leur rencontre, ils avaient chacun le leur ! Découverte.

Le Van de Marisa et Bret

Vu de l’extérieur, le Van qui ressemble un peu à celui de Scooby Doo ou de l’Agence Tous Risques ne paie pas de mine. Il est tout blanc avec une unique porte latérale bleue. Comme nous vous l’avons dit, avant leur rencontre, chacun voyageait de son côté dans un Van. Lorsqu’ils ont décidé d’unir leurs destins, ils ont acheté une vieille Ford E-250 de 1997 pour le transformer en minuscule camping-car.

La transformation du Van

La camionnette n’étant pas assez grande pour deux personnes, Bret a donc commencé par enlever le toit d’origine pour le remplacer par un top case ou topper, ce qui leur a permis de gagner de l’espace en hauteur et de créer des espaces de rangement. De chaque côté du Van, ils ont implanté des étagères dans lesquelles ils ont installé des paniers, qui leur servent de rangements supplémentaires pour toutes sortes d’objets et vêtements.

Une cuisine sur mesure !

La Série E est déjà un véhicule assez compact, alors, même avec le toit surélevé, ils ont dû travailler avec un espace limité. Ils ont quand même réussi à fabriquer une petite cuisine avec un comptoir coulissant sous lequel se cache un petit évier. Ils possèdent également un réchaud de camping au propane, un réfrigérateur portable et un bidon d’eau de 23 litres qu’ils gardent sous l’évier. De l’autre côté de la cuisine se trouve un banc avec des rangements en dessous. Le jeune couple a vraiment souhaité optimiser l’espace pour ranger tout ce dont ils avaient besoin…

Et une chambre minuscule, mais coulissante !

A côté de la cuisine, se trouve la chambre, ou plutôt plutôt un lit coulissant fabriqué par les propriétaires qui peut accueillir confortablement le couple. Le lit peut coulisser vers l’arrière et faire office de canapé pendant la journée, ou s’étendre complètement vers l’avant pour offrir plus d’espace. Sous le lit, ils ont créé un grand espace de rangement qui permet de stocker les objets les plus volumineux. Enfin, sur le toit, ils ont installé un panneau solaire de 200 watts pour être autonomes. En revanche, il n’y a pas de salle de bains dans leur petit nid douillet, la toilette doit donc se faire dans la cuisine. Rappelons que ce petit van leur a coûté seulement 7000 dollars (environ 7000 €) et qu’il leur permet de voyager et de découvrir le monde confortablement. Une jolie prouesse non ?