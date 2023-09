8 kits d’aménagement pour transformer les voitures ou les utilitaires en camping-car tout confort

Les kits modulaires, qui transforment les voitures particulières, les vans ou les fourgonnettes en camping-car, ont le vent en poupe ! Ces kits procurent une nouvelle manière de camper, mais évitent surtout l’achat d’un coûteux camping-car. De plus, ils permettent de partir en week-end ou en vacances, sans se soucier de la logistique ! Souvent présentés sous la forme de caisses modulaires, ces kits s’emboîtent et s’empilent comme des LEGO, transformant de nombreuses voitures classiques en vans aménagés. De nombreux constructeurs à travers le monde se sont lancés sur ce marché florissant. Voici quelques-unes de leurs inventions et cela vaut largement le détour ! Découverte ou redécouverte !

Lede Van Lab pour transformer les Tesla et Toyota RAV4 en véhicules de camping aménagés

Le kit de camping de Van Lab propose une transformation abordable pour divers SUV populaires, notamment le Tesla Model X, le Toyota RAV4 et la Jeep Grand Cherokee, les métamorphosant en micro-camping-cars pratiques. Lancé à l’été 2023 dans l’hémisphère nord, ce Kit SUV propose une nouvelle version d’un design déjà bien établi. Il comprend une première caisse de camping équipée d’une cuisine extensible vers l’avant, créant ainsi une plateforme de couchage au-dessus des sièges arrière repliés. La force du kit réside dans sa simplicité et son utilité.

Il intègre un tiroir pleine taille du côté passager et un tiroir plus étroit du côté conducteur. Entre les deux tiroirs, un panneau amovible fait office de plan de travail ou de support pour une cuisinière à gaz à un brûleur. En plus de ces caractéristiques, une étagère amovible au centre et un comptoir coulissant à gauche, assorti d’une étagère supérieure proposent des espaces spécifiques pour la préparation des repas et la vaisselle. L’espace central entre les tiroirs est conçu pour accueillir une glacière ou une boîte réfrigérée d’une capacité pouvant atteindre 30 litres. Retrouvez notre article dédié au kit de Van Lab.

Trakkit, des blocs empilables comme des LEGO

L’entreprise australienne Trakka, reconnue pour ses camping-cars robustes adaptés à l’Outback, a lancé une innovation marquante avec le Trakkit, une gamme modulaire qui redéfinit la conception des camping-cars et des vans. Trakkit est un système de kit entièrement modulaire et novateur, conçu pour être fixé sur le côté ou à l’arrière de presque toutes les camionnettes utilitaires ou même utilisé comme chariot portable. L’utilisateur peut installer et désinstaller l’ensemble en fonction de ses besoins. Il peut être monté à l’arrière de la camionnette pour une cuisine en plein air ou sur le côté pour une cuisine intérieure.

L’atout majeur de ce kit réside dans sa capacité à ajouter des modules en fonction des préférences de chaque campeur. Chaque module se concentre sur un aspect spécifique de la vie en déplacement, tels que l’électricité, l’eau, la cuisine, le stockage ou la réfrigération. L’installation du Trakkit débute avec les plaques de base Trakka, conçues pour correspondre au modèle et à l’emplacement de la camionnette. Ces plaques sont fixées au plancher du véhicule, formant ainsi la base de la construction. Les utilisateurs peuvent ensuite choisir parmi divers modules individuels à ajouter sur la plaque de base ou à empiler les uns sur les autres. Retrouvez notre article dédié au Trakkit.

Tchao Tchao, le kit de conversion qui transforme votre véhicule en camping-car

Tchao Tchao, dirigée par l’entrepreneur innovant Julien Boucault, a révolutionné le marché avec son kit de conversion permettant de transformer une voiture ou un utilitaire en camping-car. Cette entreprise a connu un succès phénoménal depuis sa présentation dans l’émission « Qui veut être mon associé ? » sur M6 en janvier dernier. Le kit « Voiture » se compose de trois meubles fabriqués à partir de contreplaqué de peupliers cultivés dans la région des Pays de la Loire, garantissant une capacité de rangement de 180 litres. Il comprend également quatre tiroirs à coulisses à billes, chacun pouvant supporter jusqu’à 45 kg de charge.

De plus, le kit est équipé d’une tablette dépliable et d’un spacieux lit de 1,85 m sur 1,10 m, doté de deux matelas en mousse de 9 cm d’épaisseur en Haute Résilience de 35 kg/m³, assurant un confort exceptionnel lors de vos déplacements. Les housses en tissu de qualité (530 g/m²) sont anti-taches, démontables et lavables en machine, pour une praticité optimale. Avec ses dimensions de 1,30 mètre sur 90 centimètres et une hauteur de 18 centimètres, ce kit propose une solution astucieuse pour maximiser l’espace dans votre véhicule, au prix de 2 690 €. Ceci n’est qu’un exemple de ce que propose Tchao Tchao. Pour connaître les autres modèles disponibles, retrouvez notre article complet dédié au kit de conversion Tchao Tchao.

Combeing, le kit de transformation qui s’emboîte comme un LEGO

Cette innovation nous vient de Montrond-les-Bains, et révolutionne la manière dont vous pouvez transformer votre utilitaire ou van en un camping-car entièrement personnalisé. Le concept révolutionnaire de Combeing repose sur un plancher technique breveté, qui sert de toile de fond pour toutes les transformations. À partir de fourgonnettes, de vans ou même de véhicules familiaux, l’entreprise propose une gamme de cubes en bois modulables qui se fixent solidement sur ce plancher. Ces cubes sont spécialement conçus pour répondre aux besoins variés des clients, qu’il s’agisse de rangement, d’équipement de cuisine, ou bien plus encore. La flexibilité et la facilité d’installation sont au cœur du succès de l’aménagement Combeing. Grâce à un système ludique de briques modulaires, les clients peuvent créer leur propre espace de vie en combinant différentes boîtes selon leurs préférences.

Ce qui distingue davantage ces kits modulables, c’est leur capacité à permettre aux utilisateurs de tirer le meilleur parti de leur véhicule sans avoir à en acheter un spécialement dédié aux vacances. Étant donné que le kit d’aménagement Combeing n’altère en rien la configuration d’origine du véhicule, il n’est pas nécessaire de le déclarer ou de le soumettre à une homologation. De plus, ces kits sont entièrement adaptables en fonction du modèle de véhicule, mais surtout en fonction des besoins du client. Chaque module peut être personnalisé pour accueillir des tiroirs, des étagères ou d’autres accessoires, ce qui les rend particulièrement attrayants pour les amateurs de sport et les aventuriers. Ils peuvent aisément transporter des équipements tels que des planches de surf ou du matériel de randonnée, par exemple. Retrouvez notre article complet sur le kit de transformation Combeing.

Campinambulle, l’étonnante « malle de camping »

Campinambulle présente une solution ingénieuse pour transformer n’importe quelle voiture en un van aménagé en seulement 10 minutes. Dites adieu aux soucis logistiques et partez en voyage avec votre « maison sur le dos » grâce aux malles d’aménagement fonctionnelles et incroyablement pratiques proposées par Campinambulle ! Par exemple, la couchette Alphée de Campinambulle offre un confortable espace de sommeil qui se module facilement pour s’adapter à vos besoins, que vous conduisiez une citadine, un crossover, un ludospace ou un fourgon. Grâce à son système intelligent de réglage en hauteur, en largeur et en longueur, la couchette Alphée s’adapte parfaitement à votre véhicule. Vous pouvez vous procurer cette solution à partir de 1 295 €.

Concernant la malle de voyage Bohème de Campinambulle, elle est disponible au prix de 3 495 € et offre de nombreuses options personnalisables, telles qu’un tiroir réfrigéré, une batterie portable, un point d’eau et une couchette modulable. Ce kit d’aménagement amovible Bohème offre une expérience complète de voyage, vous permettant de cuisiner, de manger et de dormir dans votre véhicule quotidien. La version 2023 intègre également un réfrigérateur encastré de 20 litres, ainsi qu’une réserve d’eau de 10 litres avec une douchette alimentée par batterie USB. La malle est par ailleurs équipée de fonctionnalités pratiques, comme un réchaud à gaz à un feu, un pare-flamme, un couteau de Thiers intégré dans le tiroir et une planche à découper. D’autres modèles sont disponibles, pour les découvrir, retrouvez notre article complet sur Campinambulle.

Le kit d’aménagement prêt à l’emploi Autotrek

Cette année, on assiste à une montée en popularité des kits d’aménagement pour van et SUV, et c’est Autotrek, dirigée par Daniel Fuchs et située dans le Gard, qui propose une solution innovante avec des kits amovibles à double brevet, offrant un niveau de confort et de flexibilité inégalé pour votre van. Le kit amovible se compose de deux blocs en stratifié haute pression (HPL). À gauche, vous trouverez une confortable banquette, tandis qu’à droite se situe le bloc cuisine équipé d’une table de cuisson, d’un évier et d’un réfrigérateur. En soirée, le bloc cuisine se transforme en un lit double spacieux de 150 à 160 × 200 cm en seulement quelques minutes grâce à des bras articulés ingénieux. Par beau temps, le bloc cuisine peut être coulissé vers l’extérieur sur des rails pour une cuisine en plein air. De plus, il est extractible et monté sur un chariot à grandes roues, ce qui facilite son déplacement. Autotrek offre une gamme complète de kits amovibles articulés en HPL et acier, conçus pour les ludospaces, les SUV, les 4×4, ainsi que les vans et les fourgons.

Ces kits se composent de trois modules articulés qui coulissent aisément sur des rails, offrant ainsi une grande souplesse d’utilisation. Un ajout pratique est la banquette coffre repliable en acier et HPL, qui fournit un espace de rangement supplémentaire. Les éléments d’assise et de couchage sont démontables, permettant ainsi d’obtenir un lit sur toute la largeur intérieure avec un matelas de 10 ou 12 cm d’épaisseur, avec la possibilité de choisir la couleur qui vous convient. De plus, le kit comprend un évier de 40 cm avec un réservoir de 18 litres et une longue conduite de vidange, ce qui vous assure un espace cuisine fonctionnel. Les prix débutent à partir de 5 330 €, ce qui en fait une solution pratique et abordable pour personnaliser l’aménagement de votre véhicule selon vos préférences. Retrouvez notre article complet sur le système Autotrek.

VanCubic, un cube pour transformer votre utilitaire en camping-car en moins d’une heure

Ces modules transforment rapidement votre véhicule utilitaire en un espace de vie confortable pour vos voyages itinérants. VanCubic, originaire de Vigo, présente une solution pratique et polyvalente pour ceux qui souhaitent convertir leur camionnette de travail en une résidence mobile pendant leur temps libre. L’idée repose sur des modules faciles à monter et à démonter, ce qui permet une transformation rapide de votre véhicule. Selon VanCubic, même les personnes avec des compétences de base peuvent installer ces modules en moins d’une heure. L’astucieuse conception de ces modules permet aux utilisateurs de créer différents agencements selon leurs besoins, que ce soit une cuisine, une salle de bains, etc. Ces modules s’intègrent facilement dans le fourgon et sont équipés de panneaux et de prises pour l’éclairage. En offrant une conversion rapide et pratique, VanCubic permet aux propriétaires de fourgonnettes de tirer le meilleur parti de leur espace de travail le week-end, en le transformant en un espace de vie confortable pour leurs aventures sur la route.

Les modules proposés par l’entreprise ont un poids variant de 300 à 350 kg pour chaque cube, et peuvent atteindre un maximum de 700 kg en fonction des accessoires choisis, restant toujours en dessous de la charge maximale autorisée pour tous les fourgons industriels. Pour pouvoir installer ces modules, l’unique exigence est de posséder une camionnette de taille L2H2 ou supérieure, avec une boîte mesurant au moins 2,70 mètres de longueur et une hauteur de 1,90 mètre. Les différentes configurations incluent un module avec chambre, cuisine et salon doté d’un canapé convertible. Vous avez également la possibilité d’ajouter un lit superposé pour un couchage supplémentaire. Bien que cette conception amovible offre un grand confort pour vos aventures en van, elle exclut cependant des installations plus complexes telles que le chauffage. Retrouvez notre article détaillé sur Vancubic.

Egoe, la malle d’aménagement spécialement conçue pour les véhicules breaks

Egoe a conçu une solution ingénieuse, le Nestboard, pour transformer les véhicules breaks en camping-cars, en relevant le défi de la hauteur limitée sous plafond dans ce type de véhicule. Le Nestboard 600, en réalité, est un tiroir astucieux qui s’intègre parfaitement dans le coffre du break, ne dépassant pas les 40 cm de hauteur. Cette conception intelligente offre suffisamment d’espace pour ranger vos bagages au-dessus du kit. En effet, le Nestboard fonctionne comme un double plancher qui combine une cuisine compacte et un espace de couchage dans le coffre, tout en préservant l’espace disponible. Le socle du tiroir sert en même temps de support pour vos bagages et de surface de couchage.

La cuisine se trouve sous la plateforme et peut facilement être déployée en coulissant vers l’extérieur lorsque vous ouvrez le hayon de votre break, offrant ainsi un évier avec robinet, une réserve d’eau, un réchaud à gaz et divers espaces de rangement. Le lit situé au-dessus de la cuisine offre un espace confortable pour deux personnes et le kit comprend également des surmatelas pour plus de commodités. Le Nestboard 600 se présente comme une solution de malle amovible exceptionnelle pour assurer votre confort, même lors de vos aventures les plus éloignées. Retrouvez notre article complet sur Egoe.

