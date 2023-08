Autotrek, l’invention d’un kit d’aménagement « prêt à l’emploi » pour transformer les utilitaires en camping-cars

Cette année, contre toute attente, les kits d’aménagement pour van ou SUV ont le vent en poupe. En effet, ils offrent de nombreux avantages et coûtent bien moins cher qu’un camping-car. De plus, ils vous permettent de transformer un van ou un utilitaire en maison roulante, juste pour les vacances ! Une fois le kit d’aménagement retiré, le véhicule retrouve ses fonctions originelles. Dans le Gard, dirigée par Daniel Fuchs, l’entreprise Autotrek propose des kits amovibles doublement brevetés ainsi que des éléments de confort sans précédent pour votre van. Ces kits disposent d’une durabilité exceptionnelle grâce aux matériaux de fabrication choisis : le HPL ou « laminé à haute pression » et l’acier. Découverte.

Deux blocs en un pour les kits Autotrek

Le kit amovible se compose de deux blocs en stratifié haute pression (HPL). Le bloc gauche abrite une confortable banquette, tandis que le bloc cuisine à droite est équipé d’une table de cuisson, d’un évier et d’un réfrigérateur. La nuit venue, le bloc cuisine se transforme en un couchage double de 150 à 160 × 200 cm en quelques minutes seulement, grâce à des bras articulés astucieux. Le bloc cuisine peut être coulissé vers l’extérieur sur des rails pour permettre une cuisine en plein air par temps ensoleillé. De plus, il est extractible et monté sur un chariot à grandes roues, facilitant ainsi son déplacement.

Le kit d’aménagement Autotrek en détail

Autotrek propose une gamme complète de kits amovibles articulés en HPL et acier, conçus pour les ludospaces, SUV, 4×4 ainsi que les vans et fourgons. Ces kits se composent de trois modules articulés qui coulissent facilement sur des rails, offrant par conséquent une flexibilité d’utilisation. Une banquette coffre repliable en acier et HPL est également incluse, offrant un espace de rangement supplémentaire. Les éléments d’assise et de couchage sont déhoussables, permettant un lit sur toute la largeur intérieure avec une épaisseur de matelas de 10 ou 12 cm. Vous pouvez choisir la couleur qui vous convient. Le kit comprend par ailleurs un évier de 40 cm avec un réservoir de 18 l et sa longue conduite de vidange, vous permettant de disposer d’un espace cuisine fonctionnel. Les prix commencent à partir de 5 330 €, offrant une solution pratique et abordable pour aménager votre véhicule selon vos envies.

Quelques options et améliorations possibles

Autotrek propose une variété d’options pour personnaliser votre aménagement selon vos besoins spécifiques. Parmi celles-ci, la Centrale batterie ORIUM 250 est disponible avec une capacité de 260 Wh et la possibilité de la recharger via secteur, prise allume-cigare en roulant ou panneau solaire. Cette centrale dispose de sorties en 5 V, 12 V et 230 V. Ce qui la rend idéale pour l’éclairage, la pompe à eau, les recharges et les petits appareils, mais insuffisante pour les glacières à compression. Pour 399 €, elle offre une solution polyvalente pour alimenter vos équipements.

Nous citerons également le coffre sous-lit pour les toilettes sèches qui dispose d’ouverture par le dessus et en façade. Prévu spécifiquement pour accueillir des toilettes sèches ou chimiques (non incluses), il offre une utilisation pratique avec deux options : l’accès par le dessus ou en sortant par le côté sans défaire le lit pour les petits vans. Ce coffre est proposé à 380 €, permettant ainsi de garder votre espace propre et fonctionnel. En savoir plus sur le concept et découvrir toutes les options possibles ? Rendez-vous sur Autotrek.fr.