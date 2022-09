VanEssa : un kit amovible innovant pour transformer rapidement un van en camping-car

Partir sur les routes de France à bord d’un Van aménagé. Certains l’ont peut-être expérimenté cet été, d’autres en sont peut-être déjà des habitués, et, d’autres encore ont ce projet pour de futurs voyages. Il existe différentes manières d’aménager un Van, à commencer par le faire soi-même. Mais il existe aussi des spécialistes en la matière comme la marque allemande VanEssa qui, depuis 20 ans, propose des box amovibles qui transforment en cuisine de nombreux véhicules, garantissant le confort et la fonctionnalité dans un minimum d’espace. Découvrez cette marque allemande, qui pourrait vous aider à passer vos meilleures prochaines vacances dans un Van !

La malle originale depuis 20 ans, la VanEssa

Cette box sobrement appelée VanEssa existe depuis 2003 et se vend comme des petits pains. Avec ce genre de malle, tout est exactement au bon endroit, car les systèmes de cuisines modulaires sont parfaitement pensés pour que rien ne soit oublié et que tout soit très pratique à utiliser. La VanEssa s’installe dans le coffre du Van, juste derrière le hayon et se décline en deux version:

la Oslo, un bloc cuisine pour les climats plus frais;

la Arco System, une solution super flexible avec une cuisine entièrement équipée, des espaces de rangements pour des objets longs et volumineux (équipements sportifs).

Chez VanEssa, toutes les cuisines amovibles sont équipées d’un évier, d’une puissante glacière à compresseur TB31 (en option), d’une cuisinière à gaz portable, de deux grands tiroirs pour les provisions et la vaisselle et, selon le modèle de cuisine, d’un compartiment à couverts.

Quelques détails techniques

Toutes les cuisines amovibles de la marque allemande sont fabriquées sur mesure en largeur et en hauteur et adaptées à votre type de véhicule. Tous les tiroirs fonctionnent sur des coulissants souples et les serrures push-lock sont pratiques et de haute qualité pour un voyage en toute sécurité. Elles s’installent sur les points d’ancrage existants comme un système de rails ou des œillets d’arrimages. La VanEssa Oslo comprend :

Évier avec deux bols et un réservoir d’eau douce et usée chacun;

Cuisinière à cartouche de gaz;

Table d’appoint rabattable + table extensible vers l’avant;

Tiroir à couverts avec range-couverts;

Tiroir de rangement pour vaisselle et courses;

Pare-éclaboussures fendu, convient également comme étagère;

Extension complète, préparée pour glacière à compresseur;

Et en option : insert d’espace de rangement ou préparé comme un tiroir de toilette / connexion USB pratique sur le côté du module.

Le modèle VanEssa Arco offre plus d’espace de stockages que le précédent, et une plus grande flexibilité.

Et VanEssa propose aussi des modules de rangement

Vous pouvez en fait, aménager la totalité de votre Van avec des rangements amovibles de la marque. Au lieu d’avoir à fabriquer des étagères, ou des meubles pour ranger vos vêtements ou vos denrées alimentaires, vous pouvez aussi compter sur les modules de rangement de la marque allemande. De tous petits meubles avec de larges fonctionnalités comme la Tour T1 qui se transforme en armoire, mais qui possède aussi deux tablettes amovibles pour prendre un café, ou poser un ordinateur par exemple. VanEssa expédie tous ses produits en Europe, et c’est peut-être la meilleure manière d’aménager facilement et rapidement votre Van avant de partir sur les routes !