Une toulousaine réaménage un bus en auberge de jeunesse pour des voyages itinérants originaux

Vous êtes des vacanciers de Septembre (Octobre ou Novembre) et vous n’avez pas encore réservé ? Et si vous partiez faire un road trip d’une semaine sur les routes de France ? Pas de vélo, de camping-car ou de marche à pied mais un road trop en bus aménagé !

C’est l’étonnante réalisation de Lisette Abadie, une jeune toulousaine de 27 ans, formée à la prestigieuse école d’art « Boule » de Paris ! Cette architecte avant-gardiste a métamorphosé un bus en auberge de jeunesse itinérante ! Le premier départ se fera le 13 septembre et le périple devrait durer 11 semaines… Et votre guide et conductrice sera Lisette elle-même !

Un concept original

A l’intérieur du bus, tout a été pensé pour avoir suffisamment d’espace pour voyager sans manquer de confort. Ainsi les lits sont amovibles et une cuisine a été aménagée pour que les voyageurs puissent faire leur popotte eux-mêmes ! 8 panneaux solaires et 4 batteries en soute assureront l’électricité à l’intérieur du bus.

Un prix accessible

Pour voyager à bord du bus de Lisette, il faudra débourser 560€ pour la semaine… Attention cependant, le bus embarquera de nouveaux voyageurs la semaine suivante dans une nouvelle ville étape. Le retour entre la ville étape et la ville de départ reste à la charge du voyageur. Le 13 Septembre, le Magicbus de Lisette quittera Toulouse pour rejoindre Pau le 19 septembre… Puis de Pau il se dirigera vers Bordeaux etc… Les distances sont courtes pour permettre aux voyageurs de choisir leurs étapes ou visites directement à bord du bus.

Crédit photo : Magicbus / Lisette Abadie

Un programme spontané

Lors du trajet, Lisette suggérera des visites. Le programme des visites ? Les voyageurs voteront pour la visite d’un château ou les temps d’arrêt. Lisette précise également que le masque à bord ne sera pas obligatoire sauf si les autorités sanitaires l’imposent. Le bus bénéficiera d’un nettoyage approfondi entre chaque échange de voyageurs pour plus de sécurité. Pour réserver c’est par ici , attention seulement 8 personnes par trajet, cela risque de se remplir rapidement !