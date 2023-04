Certains départements français connaissent, pour la première fois, une « sécheresse hivernale ». Ce qui n’est pas de très bon augure pour la période estivale. Les restrictions d’eau seront inévitables et nous devrons limiter nos arrosages, et même notre consommation en général. Majoritairement réservées aux habitats alternatifs comme les tiny houses, maisons en A, ou earthship, les toilettes sèches s’invitent de plus en plus dans les foyers français. Lorsque l’on sait que chaque chasse d’eau tirée revient entre 6 à 9 l d’eau dans les égouts, il est évident que les toilettes sèches peuvent être un moyen de l’économiser. Mais comment fonctionnent les toilettes sèches ? A-t-on le droit de les installer en appartement ? On va tout vous expliquer.

Des toilettes sèches, qu’est-ce que c’est ?

Les toilettes sèches sont un type de système d’assainissement ou de toilettes qui ne nécessitent pas d’eau pour évacuer les déchets humains. Généralement, l’eau est utilisée pour rincer les toilettes et transporter les déchets vers le système d’égout ou de traitement des eaux usées. Les toilettes sèches, elles, utilisent d’autres méthodes pour gérer les déchets de manière écologique et durable. La plupart de ces toilettes séparent les déchets solides des déchets liquides. Certaines utilisent des mécanismes pour sécher, déshydrater ou décomposer les matières solides. Cela, à l’aide de matériaux de couverture tels que de la sciure de bois, de la paille, de la tourbe ou d’autres matériaux organiques. Les liquides peuvent être collectés séparément pour être traités ultérieurement, généralement par évaporation ou par traitement dans un système de filtration approprié.

Quels sont les avantages des toilettes sèches ?

Le premier avantage en comparaison avec des toilettes conventionnelles, c’est évidemment l’économie d’eau. Par conséquent, ce sont 6 à 9 l d’eau économisés à chaque passage aux toilettes ! Outre l’économie d’eau, l’utilisation des toilettes sèches permet de réduire la pollution des nappes phréatiques et de faire un compost très riche. Enfin, les toilettes sèches ont une empreinte carbone plus faible que les systèmes de toilettes conventionnelles. Elles évitent la consommation d’énergie associée à la production et à la distribution d’eau potable, ainsi qu’à l’épuration des eaux usées dans les stations d’épuration. Elles contribuent donc à une baisse des émissions de gaz à effet de serre, et luttent à leur manière contre le réchauffement climatique.

Quels sont les inconvénients des toilettes sèches ?

Si les toilettes sèches ont encore mauvaise réputation, comme le papier toilette réutilisable, c’est aussi parce qu’elles ont certains inconvénients. À l’évidence, le premier étant de devoir être en « contact » avec nos déchets humains. Les matières solides, mélangées aux copeaux ou à la sciure, doivent être évacuées au compost. Pour cela, il faut les transporter dans un seau, les mélanger au compost, etc. Une opération délicate que beaucoup ne sont pas prêts à effectuer. La gestion des liquides doit également être réalisée de la manière la plus appropriée, avec un système de filtration, pour éviter la contamination des sols ou des eaux environnantes. Enfin, des toilettes sèches mal gérées peuvent apporter des désagréments comme des odeurs ou attirer certains nuisibles. De plus, il faut veiller à ce que votre bac à compost soit le plus éloigné de vos voisins pour éviter les nuisances olfactives qui pourraient en découler.

Et en appartement, est-ce possible ?

Depuis l’arrêté du 7 septembre 2009, « les toilettes dites sèches (sans apport d’eau de dilution ou de transport) sont autorisées, à la condition qu’elles ne génèrent aucune nuisance pour le voisinage ni rejet liquide en dehors de la parcelle, ni pollution des eaux superficielles ou souterraines ». Si vous respectez ces conditions, alors il est tout à fait possible d’installer des toilettes sèches en appartement. De plus, sachez que dès le 1ᵉʳ janvier prochain, tous les foyers devront disposer d’une solution de compostage (point d’apport, composteurs, etc.). Par conséquent, évacuer vos déchets, et même ceux des toilettes sèches, ne devrait plus être un inconvénient. Découvrez toutes les offres de toilettes sèches, sur Amazon ou Leroy Merlin.