L’invention du papier toilette réutilisable arrivera-t-elle un jour à se faire une place dans nos toilettes ?

En France, il existe un produit dont nous avons bien du mal à nous passer, c’est le papier-toilette. Reconnaissons que peu de solutions existent pour le remplacer efficacement, sauf les toilettes dites « à la japonaise » qui permettent de se laver les parties intimes grâce à des jets d’eau. Pour posséder ce genre d’installation, c’est efficace, mais il est tout de même difficile de se passer de papier-toilette ! Il est apparu pour la première fois en 1857, inventé par Joseph Gayetty puis l’Américain Seth Wheeler, en 1891, a lui, inventé le rouleau de papier-toilette avec des feuilles prédécoupées comme nous le connaissons aujourd’hui. Avant cela, les épis de maïs ou les peaux de castors faisaient l’affaire ! La papier-toilette jetable est évidemment commode, mais peu écologique. De nombreux créateurs se sont penchés sur la question du papier hygiénique réutilisable. Toutefois, il ne séduit pas et l’on vous explique pourquoi.

Pourquoi le papier hygiénique réutilisable dérange ?

Certes, nous sommes tous conscients de jeter du papier dans les toilettes alors qu’il n’a servi qu’une fois. Si les personnes sont prêtes à faire des concessions sur les gels douches liquides, en les remplaçant par des savons solides, par exemple, peu sont enclins à se séparer de leur rouleau de papier-toilette. Choisir du papier réutilisable veut forcément dire qu’il faut à un moment le laver, et donc « toucher » le papier souillé pour le laver en machine. La plupart des personnes sont réticentes à passer au papier réutilisable pour cette simple raison. Les anti-réutilisables invoquent également le fait qu’il est difficile de proposer ce genre de papier à des invités. Concrètement, le papier toilette jetable est tellement ancré dans nos habitudes, qu’il sera délicat de s’en passer.

Le papier-toilette réutilisable aurait pu se faire une place

Souvenez-vous, à la fin de l’année 2020, nous étions en confinement et en « crise sanitaire » … Sans que l’on sache trop pourquoi puisque la COVID-19 est une maladie qui ne se porte pas sur les intestins, les consommateurs se sont rués sur le papier-toilette. Ces derniers ont stocké des dizaines de rouleaux, provoquant un début de pénurie dans les magasins. Ce fut le cas en France, mais également dans le monde entier. Rappelons que 9,8 millions d’arbres sont abattus chaque année juste pour être jetés dans les toilettes. De plus, le papier hygiénique jetable libère des toxines dans l’eau et dans l’air, qui peuvent être néfastes pour les organismes humains ou animaux. La pénurie de papier-toilette aurait pu faire le succès du réutilisable, pourtant ce ne fut pas le cas, et nous utilisons toujours nos rouleaux de papier.

Utiliser du papier-toilette réutilisable, comment faire ?

Pour utiliser ce genre de papier-toilette, il faut une certaine organisation, et surtout l’adhésion de toute la famille. Concrètement, l’idée est que chacun ait son propre rouleau, il faut donc acheter un voire deux rouleaux par personne, ainsi que quelques rouleaux destinés aux invités. Il faut également disposer d’un seau fermé hermétiquement pour déposer les feuilles de tissu souillées. Puis, évidemment, une personne du foyer doit se charger d’un lavage en machine, de préférence à 90° C pour éliminer toutes traces de bactéries. C’est un petit investissement, car un rouleau de papier réutilisable coûte de 15 à 20 €. Écologiquement, c’est intéressant, mais dans la pratique, ce n’est vraiment pas évident à mettre en place. Et vous plutôt papier-toilette jetable ? Parfumé ? Réutilisable ?