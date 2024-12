Isolant, allume-feu et bombe de graines, les peluches du sèche-linge sont un trésor insoupçonné

Nous savons tous que le sèche-linge n’est pas un appareil très écologique, ni très économique, néanmoins il est bien utile, surtout en hiver. En 2023, les ventes de sèche-linges ont baissé de 9,5 % selon le rapport du GIFAM, pourtant 43 % des foyers français disposent aujourd’hui d’une solution de séchage. Pour être honnête, et même si j’essaie de l’utiliser à bon escient, je ne saurais plus m’en passer ! Cet appareil produit ce que j’appelle des bouloches dans le réservoir situé sur l’anneau du hublot sur mon sèche-linge à évacuation. Un petit amas de fibre que l’on retire lorsque le tiroir est plein. Si, comme moi, il finit à la poubelle, il existe diverses manières de le réutiliser, et il fallait y penser. Alors comment réutiliser les peluches de votre sèche-linge ? Je vous explique tout immédiatement.

Astuce n° 1 : le rembourrage pour les activités crochet ou tricot

Méline, qui est rédactrice sur NeozOne également, a une autre passion : le crochet et notamment de petits personnages rembourrés. Dans les tutos, la mousse de rembourrage est recommandée, or, elle coûte relativement cher. Depuis quelques mois, elle l’a remplacée par les peluches du sèche-linge, et cela convient parfaitement. La seule différence, il faut rembourrer davantage, car les peluches de sèche-linge sont un peu moins résistantes que celles vendues dans le commerce. Lorsque la pièce créée est plus volumineuse, elle ajoute de petits morceaux de tissus (vieux torchons, vieux t-shirts).

Astuce n° 2 : un allume-feu totalement gratuit

Les peluches sont de petits morceaux de fibre qui peuvent servir à allumer votre poêle à bois, à pellets, ou l’été, votre barbecue. Pour cette utilisation, récupérez vos peluches et disposez-les dans un bocal ou une poche hermétique. Lorsque vous allumez un feu, créez une petite boule sous les bûches ou sous le charbon, et enflammez-la. Si vous disposez de cire ou de vieilles bougies, vous pouvez aussi mélanger les peluches avec, et fabriquer des allume-feux solides, qui se consumeront plus lentement.

Astuce n° 3 : un isolant gratuit !

Les peluches de sèche-linge, grâce à leur texture dense, compacte et légèrement moelleuse, se révèlent être un matériau surprenant pour l’isolation thermique dans de petits projets DIY. Par exemple, elles peuvent être insérées entre deux couches de tissu pour concevoir des sous-verres isolants, parfaits pour protéger vos surfaces des boissons chaudes. De même, elles peuvent être utilisées pour fabriquer des maniques, garantissant une excellente protection contre la chaleur lorsque vous manipulez des plats sortant du four. Une autre idée consiste à les utiliser comme rembourrage isolant pour des coussinets de poignées de casseroles ou de marmites, évitant ainsi de vous brûler.

Astuce n° 4 : fabriquez des bombes à graines !

Les peluches de sèche-linge sont parfaitement biodégradables et peuvent être utilisée pour fabriquer des bombes à graines ! Cependant, privilégiez les peluches issues de vos séchages de coton (draps, serviettes de bain, torchons) et évitez celles provenant de matières synthétiques. Pour réaliser votre bombe de graines, mélangez des peluches, de l’argile, les graines et humidifiez le tout. Plantez vos bombes de graines dans votre jardin, ou dans une forêt, et laissez faire la Nature ! Et, vous ? Comment réutilisez-vous vos peluches de sèche-linge ? Avez-vous d’autres astuces à nous proposer ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .