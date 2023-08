Les kits d’aménagement qui transforment un utilitaire ou un van en petit camping-car ont le vent en poupe ! En effet, nous sommes nombreux à vouloir s’essayer au camping-car sans investir des dizaines de milliers d’euros pour acheter un camping-car. Du côté de Montrond-les-Bains, une entreprise, Combeing, propose des kits d’aménagement pour utilitaires, qui se montent comme des LEGO… Plus de 300 modèles de véhicules sont aménageables grâce aux kits Combeing, une opportunité pour profiter de la vie en camping-car sans frais importants. Utilitaire la semaine, véhicule aménagé le week-end, en moins de cinq minutes et sans outil. Présentation.

Pourquoi cette invention est-elle révolutionnaire ?

L’idée révolutionnaire derrière le concept de Combeing réside dans un plancher technique breveté, qui sert de base pour toutes les transformations. À partir de camionnettes, de vans ou de véhicules familiaux, l’entreprise propose une gamme de cubes de bois modulables qui se fixent sur le plancher. Ces cubes sont spécifiquement conçus pour répondre aux besoins variés des clients, qu’il s’agisse de rangement, d’équipement de cuisson et bien plus encore. La flexibilité et la facilité d’installation sont au cœur du succès de l’aménagement Combeing. Grâce à un système ludique de briques modulaires, les clients peuvent concevoir leur propre aménagement en combinant différentes boîtes selon leurs préférences.

Quels sont les autres points forts de ces kits modulables ?

On ne peut que saluer l’idée de fabriquer des kits d’aménagement qui permettent de ne pas acheter un véhicule « juste pour les vacances », mais d’utiliser un utilitaire déjà en circulation. Le kit d’aménagement Combeing ne modifiant en rien la configuration du véhicule origine, il n’y a pas besoin de le déclarer ou de passer le véhicule à l’homologation. Pour parfaire cette description, il faut savoir que les kits sont entièrement modulables en fonction du véhicule, mais surtout compte tenu des besoins du client.

Chaque module peut accueillir des tiroirs, des étagères ou d’autres accessoires. Très prisés des sportifs, ils peuvent aussi allègrement accueillir des planches de surf ou du matériel de randonnée par exemple. De plus, Combeing se soucie de son impact environnemental en privilégiant les circuits courts et en établissant des partenariats avec des ESAT (Établissements et Services d’Aide par le Travail). Cette approche responsable renforce l’engagement de l’entreprise envers des valeurs aujourd’hui fondamentales.

Pour quels véhicules et pour quel prix ?

Les kits s’adaptent à de nombreux véhicules et coûtent moins de 3 500 €, un prix particulièrement attractif pour ce type d’installation. De plus, en achetant les produits Combeing, vous achetez des produits locaux et fabriqués en partie par des travailleurs en situation de handicap. Concernant la compatibilité, retrouvez les différents kits compatibles avec plus de 300 véhicules avec entre autres :

Renault : Express, Kangoo, Trafic, Master

Peugeot : Bipper, Partner, Expert, Boxer

Citroën : Nemo, Berlingo, Jumpy, Jumper

Ford : Connect, Courier, Custom, Transit

Opel : Combo, Vivaro, Movano

Volkswagen : Caddy, Transporter, Crafter

Toyota : HiAce, ProAce City, ProAce

Fiat : Doblo, Scudo, Talento, Ducato

Nissan : Townstar, NV200, NV250, Primastar, Interstar

Mercedes : Citan, Vito, Sprinter

Iveco : Daily

Hyundai : H1, H350

Dacia : Dokker

Man : TGE.

Les kits Combeing sont disponibles à partir de 2 404 € et jusqu’à 3 335 €, en fonction du véhicule et des aménagements choisis. En savoir plus ? Rendez-vous sur Combeing.fr.

