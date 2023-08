Les kits astucieux pour adapter son véhicule afin de le transformer étaient jusqu’alors disponibles particulièrement en Europe. Conçus pour les petits fourgons et les véhicules de taille moyenne qui n’étaient même pas proposés en Amérique du Nord. Cependant, progressivement, les États-Unis ont rattrapé leur retard, en important quelques-unes de ces marques européennes tout en proposant leurs propres kits. Van Lab en Californie est l’un de ces concepteurs, et son dernier kit transforme des SUV et des crossovers parmi les plus populaires du marché. Il est conçu pour des modèles entièrement électriques comme le Tesla Model X et Y ou comme le Toyota RAV4 et le Jeep Grand Cherokee. Inspirés par les meubles Ikea, les kits sont expédiés à plat et assemblés par l’acheteur. Découverte.

Le kit Van Lab, qu’est-ce que c’est ?

Van Lab présente un kit de camping abordable qui transforme des SUV populaires, tels que le Tesla Model X, le Toyota RAV4 et le Jeep Grand Cherokee, en micro-camping-cars fonctionnels. Le Kit SUV de Van Lab, lancé pour l’été 2023 dans l’hémisphère nord, propose une nouvelle version d’un design déjà bien connu. Ce kit se compose d’une première caisse de camping équipée d’une cuisine qui peut être étendue vers l’avant pour créer une plateforme de couchage au-dessus des sièges arrière rabattus. Le kit se distingue par sa simplicité et sa fonctionnalité. Il comporte un tiroir pleine taille côté passager et un tiroir plus étroit côté conducteur. Entre les deux, un panneau amovible sert de plan de travail ou de table pour une cuisinière à gaz à un brûleur. En plus de ces fonctionnalités, une étagère centrale amovible et un comptoir coulissant à gauche avec une étagère supérieure offrent des espaces dédiés à la préparation des repas et à la vaisselle.

Que faut-il savoir de plus sur le kit Van Lab ?

L’espace central entre les deux tiroirs est conçu pour accueillir une glacière ou une boîte réfrigérée d’une capacité allant jusqu’à 30 l. Le Kit SUV de Van Lab est un concept polyvalent, offrant aux acheteurs la possibilité de personnaliser leur expérience de camping. Ceux qui préfèrent l’utiliser comme cuisine de camping pour des événements en plein air, des pique-niques ou en combinaison avec une tente sur le toit peuvent choisir de commander uniquement la boîte de cuisine.

En revanche, pour une expérience de camping plus complète, Van Lab propose également un kit de plateforme de couchage. Ce kit ajoute des supports et des panneaux d’extension à la boîte de cuisine, créant ainsi une surface de couchage plane mesurant 75 × 51 pouces (191 × 130 cm). Pour davantage de confort, un ensemble de coussins en plusieurs pièces est disponible pour servir de lit. Van Lab opte pour la qualité en construisant le Kit SUV à partir de contreplaqué de bouleau de la Baltique.

Combien ce kit coûte-t-il ?

Concernant les coûts, le Kit SUV de VanLab propose différentes options. La boîte de cuisine seule est proposée au prix de 1 650 $ (environ 1 500 €) et pèse environ 30 kg. Pour les adeptes de camping plus sérieux, le kit cuisine et lit complet est disponible à partir de 2 150 $ (approximativement 2 000 €) et pèse approximativement 47 kg. Pour un confort optimal pendant le sommeil, des coussins de lit peuvent être ajoutés moyennant un supplément de 400 $. Cela porte le prix total du kit prêt-à-dormir à 2 550 $ (environ 2 400 €). En savoir plus ? Rendez-vous sur Wearevanlab.com.

