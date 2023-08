Tchao Tchao, l’invention d’un kit de conversion pour transformer une voiture ou un utilitaire en camping-car

En janvier dernier, si vous avez regardé l’émission « Qui veut être mon associé » sur M6, vous avez peut-être aperçu un homme qui, depuis, a fait son chemin. Cet homme s’appelle Julien Boucault, il est entrepreneur angevin et propose les kits d’aménagement pour véhicules Tchao Tchao. Les kits d’aménagement pour voitures et utilitaires connaissent actuellement un succès fulgurant. En effet, ils offrent une liberté totale aux voyageurs en leur permettant de dormir, cuisiner, manger et s’abriter en toute simplicité. Découvrez l’histoire de ce passionné de voyage, qui a cherché et trouvé une solution pour allier le confort à sa passion. C’est parti.

Comment lui est venue l’idée de fonder cette entreprise ?

Pour Julien, tout a commencé lors d’un road-trip en Norvège en 2011, où sa famille et lui ont décidé d’aménager leur break avec quelques planches de bois et une mousse pour partir à l’aventure. Au retour et après un an de travail sur le concept, Julien a réussi à breveter son invention et à la commercialiser. Les kits Tchao Tchao se composent de modules en bois faciles à installer et qui s’imbriquent les uns dans les autres sans outil ni vis, comme des LEGO. Aujourd’hui, les kits Tchao Tchao sont disponibles en ligne et chez certains concessionnaires. Ils s’adaptent sur une centaine de modèles de voitures et d’utilitaires, offrant ainsi une solution pratique et flexible pour tous les voyageurs en quête de liberté. Nous avons choisi de vous présenter deux des kits proposés, mais d’autres sont disponibles.

Présentation du Kit Voiture

Le kit « Voiture » se compose de trois meubles en contreplaqué de peupliers cultivés dans les pays de la Loire, proposant une capacité de rangement de 180 l. Il se compose aussi de quatre tiroirs à coulisses à billes ayant une capacité de charge de 45 kg. Le kit comprend également une tablette dépliable et un spacieux couchage de 1,85 × 1,10 m avec deux mousses de 9 cm d’épaisseur en Haute Résilience de 35 kg/m3, offrant un confort exceptionnel lors de vos déplacements. Pour plus de praticité, les deux housses en tissu épais, doux et de qualité (530 g/m²) sont anti-taches, déhoussables et lavables en machine. Avec une surface de la structure de 1,30 m × 90 cm et une hauteur de 18 cm, le kit offre une solution astucieuse pour optimiser l’espace de votre véhicule. Le kit « Voiture » est disponible au prix de 2 690 €.

Présentation du kit Ludospace

Le kit « Ludospace », lui, se compose de sept meubles en peuplier contreplaqué et offre un impressionnant espace de rangement de 270 l. Le kit comprend une table conçue pour deux personnes, offrant ainsi une option confortable pour les repas ou les moments de détente lors de vos voyages. Avec ses quatre tiroirs à coulisses à billes, ayant une capacité de charge de 45 kg chacun, ce kit offre également une solution de rangement organisée et pratique. Le couchage du kit mesure 1,90 m × 1,25 m (1,10 m au niveau des jambes).

Une tablette dépliable extensible ajoute une touche supplémentaire de commodité. Le couchage est équipé de deux mousses de 9 cm d’épaisseur en Haute Résilience de 35 kg/m3, garantissant un soutien et un confort optimaux. Avec une surface de la structure au plancher de 1,60 m × 1,10 m et une hauteur de 28 cm, le kit « Ludospace » offre un espace bien organisé et spacieux pour vos voyages en voiture. Disponible à partir de 3 190 € sans plancher ou 3 290 € avec plancher, ce kit est une solution haut de gamme pour les voyageurs en quête de confort et de praticité. Rendez-vous sur le site Tchao-Tchao.com.

