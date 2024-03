Caravélo : une mini caravane électrique pour les vélos, l’invention ingénieuse de Jacky Deremetz

Le camping à vélo ou vélo camping, connaît un certain succès depuis quelques années. L’essor des vélos électriques n’y est certainement pas étranger, facilitant les déplacements sur de longues distances. Il n’empêche que lorsque l’on voyage à vélo, le problème de l’hébergement se pose inlassablement. Un voyage « vélo camping » se prépare à l’avance, il faut réserver un gîte, ou un emplacement de camping et prier pour que vos jambes ne vous lâchent pas avant d’atteindre votre gîte d’étape. Jacky Deremetz, concepteur de 29 ans, originaire de Milly-sur-Bradon (55) a inventé la Caravélo, une petite remorque de camping tout équipée qui va changer votre manière de voyager. Découverte.

Retour sur la Genèse de cette invention ?

Jackie consacre son temps à perfectionner la Caravélo, une caravane conçue spécialement pour les vélos, depuis son atelier à SMD pépinière d’entreprises, chemin des groseilliers. « À l’âge de 16 ans, j’ai intégré les Compagnons du Devoir où j’ai été sous la tutelle de Robert Gondoin en ébénisterie. Par la suite, j’ai occupé divers postes dans différentes usines pendant une décennie avant de concevoir l’idée de la Caravélo », explique le jeune homme dans une interview accordée au journal l’Est Républicain. La conception de la Caravélo a demandé 18 mois de travail à son inventeur, qui précise qu’il peut aussi faire du sur-mesure. Ainsi, il lui est possible d’adapter la Caravélo pour une ou deux personnes, et de l’isoler pour des séjours hivernaux par exemple.

Comment se présente la Caravélo ?

La caravane, conçue pour faciliter les escapades, offre non seulement un espace de couchage, mais également un panneau solaire pour recharger les batteries du vélo électrique, des smartphones, etc. De plus, elle est livrée avec un matelas, un réchaud, une douche portable et des toilettes portables, elles aussi. Le concept plaît beaucoup, car chaque année, de plus en plus de passionnés choisissent de découvrir la France ou l’Europe à vélo. L’avènement des vélos électriques a insufflé un nouvel élan à cette forme de vacances originale.

Certains optent pour des relais d’étape pour passer la nuit dans un lit confortable. Tandis que d’autres choisissent les petites remorques de vélo, avec lesquelles il est possible de s’arrêter n’importe où. Avec la Caravélo, vous pouvez partir n’importe où et n’importe quand ! En forme de larme, reprenant le concept des caravanes Teardrops, la remorque de camping s’attache au vélo en quelques secondes. L’inventeur précise qu’une version électrique, pour les vélos mécaniques, devrait bientôt voir le jour.

Quelques caractéristiques techniques

Soulignons que l'immatriculation n'est pas requise pour la Caravélo, offrant ainsi aux utilisateurs une commodité supplémentaire lors de leurs voyages. Concernant ses spécifications, la Caravélo mesure 2 m sur 1,10 m, avec un poids de 70 kg. Ces dimensions compactes la rendent idéale pour les aventures à vélo, offrant aux voyageurs une solution tout-en-un pour leurs besoins de logement et de commodités. Pour ceux qui souhaitent posséder cette innovation, elle est disponible à l'achat pour un prix de 3 500 €. Cependant, pour ceux qui préfèrent l'option de location, la Caravélo peut être louée à des tarifs très abordables, soit 350 euros par semaine ou 130 euros pour le week-end. Une invention sympathique pour découvrir notre beau pays autrement, non ? Plus d'informations : cara-velo.fr.