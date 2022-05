Uncharted Tiny Homes dévoile une mignonne petite remorque camping-car et ses lits superposés

Vous faites partie de ceux qui n’ont pas assez d’un break pour ranger les bagages quand vous partez en camping… Donc vous ajoutez une remorque, puis des ridelles, voire un coffre de toit… Quand vous partez en vacances, vous emportez donc toute votre maison pour parer à chaque éventualité ou problème au grand désespoir de votre conjoint !!! Si, au lieu de surcharger votre pauvre voiture, vous optiez pour une vraie remorque de camping-car, dans laquelle vous pourrez tout de même emmener un maximum de choses en vous épargnant quand même les lits, les meubles etc… Cette Tiny House c’est le nouveau modèle de Tiny Home Company, son nom : Outpost… Présentation !

A quoi ressemble la remorque Outpost ?

Vue de l’extérieur, elle ressemble à une petite cabine qui se tracte avec une simple camionnette… Disons qu’à l’extérieur, elle n’a rien d’exceptionnel. Elle laisse juste apparaître deux fenêtres sur chaque partie latérale, une à l’arrière et une à l’avant ainsi qu’une porte, vitrée elle-aussi ! Avec ces quatre roues, on sent tout de même qu’elle est prête à en découdre, même sur les chemins les plus escarpés… D’apparence rien ne lui fait peur, et si le soleil tape fort, elle se dote d’un grand auvent extensible pour vous créer une petite zone ombragée. Elle ne mesure que 4.5 mètres de long pour 2.5 mètres de large. Le poids à vide est de 2,7 tonnes et elle peut rouler avec un poids total de 4.5 tonnes.

Et à l’intérieur c’est comment ?

Lorsque l’on ouvre la porte, on découvre immédiatement deux paires de lits superposés, une table de cuisson à deux bruleurs et suffisamment d’espace pour 4 personnes. Entre les lits, se trouve la porte de la salle de bain avec douche séparée et toilettes. Cette petite pièce dispose d’une petite fenêtre. L’intérieur est un brin rustique avec ces panneaux de bois blancs qui recouvrent la totalité de la cabine… Les armoires noires et le sol sombre viennent contraster avec le blanc des murs… Dans la cuisine, on trouve un évier en acier inoxydable et une petite hotte au-dessus de la table de cuisson.

Les caractéristiques techniques et équipements

La série Uncharted Adventure débute à partir de 44500 $ (41500€) :

Dimensions : 4.5 mètres de long pour 2.5 mètres de large

Poids : 4.5 tonnes

Grande cuisine et salle de bain de luxe+

Mousse pulvérisée R25

2 ensembles de lits superposés

249 litres d’eau douce

Auvent haut de gamme

6 fenêtres à auvent à double volet

Deux réservoirs de propane de 13 kilos

Table de cuisson à 2 brûleurs

Les options disponibles avec supplément tarifaire :

Solaire complet

Unité de climatisation (nécessite un générateur)

Éclairage extérieur

Ensemble roues et pneus

Pneus spatiaux pleine grandeur

Générateur de 2000 watts

ARB Zéro Réfrigérateur/Congélateur

3 récepteurs pour accessoires d’attelage

Chauffage mural

Réservoir de 500 litres d’eau douce

Table de cuisson à 4 brûleurs

Sympa cette petite remorque, certes un peu lourde et un peu chère aussi, mais parfaitement équipée pour les bivouacs en extérieur… Plus d’infos : unchartedtinyhomes.com