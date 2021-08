Il invente “une aile” aérodynamique en kit pour réduire de 15% la consommation des camionnettes à plateau

Les pick-up – ou SUT pour Sport Utility Truck – sont un type de véhicule apparu pour la première aux États-Unis dans les années 20. Ils sont rapidement devenus un phénomène sur le continent nord-américain. Leur puissance et leur robustesse en ont même fait la représentation de la voiture du travailleur.

Leur utilisation a depuis longtemps dépassé le stade de l’utilitaire. De nombreux ménages en ont fait leur voiture de plaisance. En France, la vente de ces véhicules est en hausse depuis plusieurs années. Les Français s’intéressent davantage aux SUT en raison de leur statut de véhicule utilitaire. Cela permet aux acheteurs d’éviter le malus environnemental.

Un aileron adapté pour réduire la consommation

Un malus écologique pour ce type de véhicule serait pourtant tout à fait justifié. Les pick-up ont un gros moteur qui consomme beaucoup de carburant et émet en conséquence une quantité importante de CO2. Les constructeurs travaillent à rendre leurs moteurs moins polluants.

En attendant, Stewart Hicks propose une solution facile à mettre en œuvre. La solution proposée par cet inventeur texan est appelée Road Wing. L’accessoire s’inspire de la forme aérodynamique des ailes d’avion.

Il faut savoir que cette forme favorise la portance et permet aux appareils de décoller. « Je me suis dit que ce serait bien de mettre une aile sur un véhicule automobile », a déclaré Hicks à une chaîne de télévision américaine. Il a commencé à développer son projet en 2008, lorsqu’il a voulu améliorer la stabilité et la portance de sa voiture.

Des matériaux composites pour une meilleure résistance

Le Road Wing est un aileron qui se monte sur le plateau d’un pick-up, juste derrière l’habitacle. Il convient de noter que le dispositif installé dépasse d’environ 20 cm le toit du véhicule. Il coupe le vent en détournant l’air grâce à sa forme incurvée pour améliorer l’aérodynamisme lors de la conduite. Sa conception légère permet une installation facile. Par ailleurs, Hicks a opté pour des matériaux composites pour garantir la résistance et la légèreté de son accessoire.

Jusqu’à 15 % de consommation en moins

Dix années de tests rigoureux de sécurité, de fiabilité et de fonctionnalité ont été nécessaires pour aboutir au Road Wing. Les essais ont porté sur plusieurs modèles de SUT de différentes marques.

L’aileron de Hicks promet d’être efficace, quelle que soit la vitesse de conduite. Les essais ont permis de constater une baisse de 12 à 15 % de la consommation de carburant. Le dispositif réduit également l’usure du moteur et des pneus. À noter que le Road Wing est protégé par un brevet depuis 2016. Son inventeur travaille désormais sur une nouvelle version pour équiper d’autres types de véhicules.