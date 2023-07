VanCubic, l’invention d’un cube aménagé qui transforme en moins d’une heure les utilitaires en camping-car

Nous sommes des millions, chaque année, à opter pour le camping pendant les vacances. Parmi ces campeurs, on trouve les adeptes de la tente, à l’ancienne, ceux qui préfèrent le « luxe » d’un mobil-home et ceux qui optent pour le camping itinérant. Ces derniers choisissent alors le camping-car ou le van aménagé, de plus en plus prisé. Aménager un van par soi-même est possible, mais cela peut s’avérer coûteux et compliqué. Une entreprise espagnole, VanCubic, invente un concept de modules qui s’intègrent directement dans la caisse du van, sans aucune autorisation ni modification de la structure du véhicule. Découverte.

Les modules VanCubic, qu’est-ce que c’est ?

VanCubic, une entreprise originaire de Vigo, propose une solution pratique et polyvalente pour ceux qui possèdent une camionnette de travail et souhaitent la transformer en une maison sur roues pendant leur temps libre. Le concept repose sur des modules simples à monter et à démonter, permettant ainsi une conversion rapide du véhicule. Selon VanCubic, même les personnes ayant un minimum de compétences peuvent installer ces modules en moins d’une heure. La conception ingénieuse des modules permet aux utilisateurs de créer des aménagements différents selon leur besoin (cuisine, salle de bain, etc.).

Les modules se glissent aisément dans le fourgon et sont équipés de panneaux et de prises pour l’éclairage. En proposant une transformation rapide et pratique, VanCubic permet aux propriétaires de camionnettes de profiter de l’espace de leur véhicule de travail le week-end, en le transformant en un espace habitable confortable pour leurs aventures sur les routes.

Comment se présentent les modules VanCubic ?

Les modules proposés par l’entreprise ont un poids variant de 300 à 350 kg pour chaque cube, et peuvent atteindre un maximum de 700 kg en fonction des accessoires choisis. Cependant, ils restent toujours en dessous de la charge maximale autorisée pour tous les fourgons industriels. Pour pouvoir installer ces modules, la seule exigence est de disposer d’une camionnette de taille L2H2 ou supérieure, avec une boîte mesurant au moins 2,70 m de longueur et une hauteur de 1,90 m. Les différentes configurations proposent un module avec chambre, cuisine et salon avec canapé convertible. Il est également possible d’inclure un lit superposé, pour un couchage supplémentaire. Bien que cette conception amovible garantisse un grand confort pour les aventures en van, elle évite toutefois des installations plus complexes telles que le chauffage.

Que faut-il savoir de plus sur les modules VanCubic ?

VanCubic propose une solution flexible pour les voyageurs qui préfèrent avoir une cuisine et des toilettes dans leur van, tout en choisissant de dormir dans des tentes sur le toit du véhicule. Les modules comprennent une cuisine et un bac à douche rabattable de 20 cm de large, une fois plié. De plus, les modules disposent de bacs de collecte des eaux grises et des eaux propres, à raison de quatre réservoirs : deux pour la cuisine, deux pour la salle de bain. Pour l’alimentation en électricité, les modules s’équipent d’une batterie portable EcoFlow qui permet le branchement des appareils, l’éclairage intérieur et l’alimentation de la pompe à eau.

Pour recharger la batterie, deux options sont proposées : l’allume-cigare ou une prise 230 V. Bien entendu, il est aussi possible d’ajouter des panneaux solaires sur la batterie, pour la recharger de manière autonome. VanCubic, propose trois types de modules de camping-car, “VanCubic Aventura”, “VanCubic Love” et “VanCubic Premium”, disponibles à partir de 15 990 €. En savoir plus ? Rendez-vous sur vancubic.com.