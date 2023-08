Que diriez-vous d’un dernier petit séjour avant de reprendre le chemin du travail ou d’un week-end improvisé pour profiter de l’été indien ? Pour vous faciliter la tâche, la marque Campinambulle propose des malles intelligentes qui transforment votre voiture en camping-car. Vous installez la malle dans le coffre et vous profitez d’un séjour confortable au pied levé, sans avoir à vous soucier d’une réservation, ni d’une disponibilité d’hôtel ou de camping ! Découvrez les différents modèles de malles d’aménagement, toutes fabriquées en Auvergne, qui allient bois et aluminium depuis des générations. C’est parti pour la découverte des trois malles phares de l’enseigne !

La couchette Alphée de Campinambulle

Cette couchette transforme n’importe quel véhicule en un espace de sommeil confortable, offrant une modularité exceptionnelle pour répondre à vos besoins. Que vous conduisiez une citadine, un crossover, un ludospace ou un fourgon, la couchette Alphée s’adapte parfaitement grâce à son système ingénieux de réglage en hauteur, en largeur et en longueur. Proposée au prix de 1 295 €, la couchette Alphée dispose d’un concept breveté, qui permet de dormir dans n’importe quel véhicule sur le marché. De plus, un sac de rangement est inclus avec la couchette, vous permettant de la transporter et de la ranger aisément.

La malle de voyage Bohème Mini

La malle de voyage bohème mini est disponible au prix de 1 995 €, vous proposant des options polyvalentes pour répondre à tous vos besoins en voyage. L’option de couchette modulable, adaptable pour une ou deux personnes, présente des réglages personnalisables : en largeur de 60 cm à 120 cm, en longueur de 150 cm à 200 cm et en hauteur de 34,5 cm à 52,5 cm. Pour encore plus de praticité, vous pouvez choisir l’option de tiroir frigo ou la batterie portable. L’ensemble amovible Bohème Mini de Campinambulle offre une solution complète pour cuisiner, manger et dormir dans votre véhicule quotidien. De plus, la version 2023 de la malle de voyage intègre un réfrigérateur encastré de 20 l, assurant un espace de conservation pour vos provisions.

S’installant aisément dans le coffre de divers modèles tels que les 4×4, les breaks, les crossovers, les ludospaces, les vans et les fourgons, elle vous permet de préserver les cinq places assises. Que vous voyagiez en solo ou en famille, cette malle incarne la liberté de voyager de manière autonome et discrète. Cette malle a comme dimensions une largeur de 87,5 cm, une profondeur de 65,5 cm et une hauteur de 34,5 cm. L’ensemble inclus dans cette malle répond à vos besoins pratiques en voyage, comprenant un réchaud à gaz à un feu, un pare-flamme et une planche à découper.

La malle de voyage Bohème de Campinambulle

La malle de voyage bohème est disponible au prix de 3 495 €. Elle se dote de multiples options personnalisables comme un tiroir frigo, une batterie portable, un point d’eau et une couchette modulable. Le kit d’aménagement amovible Bohème offre une expérience complète de voyage, permettant de cuisiner, de manger et de dormir dans votre véhicule quotidien. Là aussi, la version 2023 intègre un réfrigérateur encastré de 20 l, mais également une réserve d’eau de 10 l avec une douchette alimentée par batterie USB.

La malle comprend par ailleurs des équipements pratiques tels qu’un réchaud à gaz à un feu, un pare-flamme, un couteau de Thiers intégré dans le tiroir et une planche à découper. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site Campinambulle, vous y découvrirez par ailleurs la liste des véhicules compatibles, ainsi qu’une troisième malle, la Cavale, une autre pépite de la marque !

cliquez sur la bulle à droite pour publier un commentaire). 0 x Veuillez laisser un commentaire à ce sujet Que pensez-vous de cette malle d’aménagement ? N’hésitez pas à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte ().