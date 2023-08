Trakkit : l’invention d’un kit et de « blocs de construction » empilables pour aménager les vans

Amateurs de camping-cars et de vans aménagés, la nouvelle innovation australienne de l’entreprise Trakka devrait vous plaire. Cette marque, leader dans la construction de camping-cars robustes destinés à l’Outback, innove avec le Trakkit, une nouvelle gamme de produits qui entend révolutionner la conception des camping-cars. Trakka offre une solution plug-and-play pour transformer une simple camionnette en un véhicule d’aventure tout-terrain. Cette nouvelle gamme permet aussi aux passionnés de personnaliser l’aménagement de leur espace de vie intérieur ou extérieur en fonction de leurs besoins. En s’inspirant du modèle Dometic, Trakka développe ainsi l’un des systèmes modulaires les plus adaptables du marché actuel. Découverte.

Trakkit, qu’est-ce que c’est ?

À la base, le Trakkit est un système de kit totalement modulaire et novateur, pouvant être fixé sur le côté ou à l’arrière de quasiment toutes les camionnettes utilitaires, ou utilisé comme chariot portable. L’utilisateur peut installer et désinstaller entièrement l’unité selon ses besoins. Contrairement aux autres systèmes de ce type, l’avantage du Trakkit est qu’il peut être monté à l’arrière de la camionnette pour une cuisine en plein air, ou sur le côté pour une cuisine intérieure. Cela permet ainsi aux utilisateurs de choisir en fonction de leurs préférences de couchage et de l’agencement souhaité. La véritable force de ce kit étant que les campeurs ajoutent des packs de modules par rapport à leurs préférences de camping. Chaque module se concentre sur un aspect différent de la vie sur la route, l’électricité, l’eau, la cuisine, le stockage ou la réfrigération.

Comment installer le kit Trakkit ?

L’installation du Trakkit commence par les plaques de base Trakka, adaptées au modèle et à l’emplacement de la camionnette. Les plaques sont fixées au plancher du véhicule, servant de fondation pour la construction. À partir de là, les utilisateurs peuvent sélectionner des modules individuels à ajouter sur la plaque de base ou à empiler les uns sur les autres. Les options initiales incluent un réfrigérateur Dometic CFX de 35 L, un évier avec robinet électrique Dometic HYD et un lavabo pliable, un bloc de cuisson à induction avec tiroirs et éclairage LED, un bloc d’alimentation Bluetti 1 440 Wh et divers modules de stockage. Il suffit, en réalité, de les emboîter un peu comme des LEGO et de choisir la configuration selon ses besoins.

Combien coûte le Trakka ?

Le Trakkit est conçu pour procurer une solution modulaire aux passionnés de camping-car qui souhaitent personnaliser leur expérience de voyage. Chaque composant est disponible individuellement, avec des prix allant de 380 $AU (225 €), pour la plaque de base, à 2 300 $AU (1 365 €) pour le bloc d’alimentation. Trakka propose également des options d’accessoires, dont un panneau solaire pliable de 420 W pour alimenter la centrale électrique.

Dans un futur proche, Trakka envisage d‘ajouter des options telles qu’une tente de salle de bains avec toilettes et douche, une connectivité Web Starlink, un module de cafetière et un climatiseur. L’entreprise prévoit par ailleurs de lancer une base mobile pour faciliter le déploiement des composants. À terme, Trakka compte élargir son offre pour d’autres types de véhicules afin de ne pas se limiter aux utilitaires, que tout le monde ne possède pas évidemment. En savoir plus ? Rendez-vous sur trakka.com.

