Ventje transforme l’ID. Buzz Volkswagen en van aménagé « hors du commun »

L’hiver est une saison magique pour les amoureux de la nature. Cette saison nous offre des paysages enneigés, des forêts endormies et de magnifiques ciels étoilés ! Des images propices à l’évasion et au weekend improvisé à bord d’un van aménagé, par exemple. Si je le pouvais, c’est peut-être ainsi que je passerai mes vacances de fin d’année : Noël au milieu d’une forêt enneigée à bord d’un van ! Le pied ! Si vous aimez les fourgons Volkswagen, probablement parmi les vans les plus mythiques, je vous propose de découvrir l’œuvre de l’entreprise néerlandaise Ventje, qui s’est attaquée à l’ID. Buzz ! Le résultat : un van unique mêlant modernité électrique et confort d’un van aménagé, baptisé tout simplement « eVentje ». Embarquement immédiat pour les sommets enneigés !

Le eVentje : un compagnon de route idéal

Je pense que l’eVentje est le van parfait pour une escapade hivernale, comme estivale d’ailleurs. Ce véhicule est donc basé sur le Volkswagen ID. Buzz, et il conserve un format compact avec ses 4,7 mètres de long. Compact et maniable, il pourrait être un allié parfait pour les routes sinueuses et enneigées, équipé de pneus d’hiver, bien entendu ! À l’arrière, on découvre un espace de vie modulable qui permet de transformer la banquette en un lit double de 2 mètres sur 1,40 mètre, un vrai cocon de confort pour les nuits glacées. Au-dessus, le toit relevable fait toute la différence. Avec sa toile ouvrable et sa lucarne, il vous procurera des moments inoubliables à observer les étoiles, bien emmitouflé dans votre sac de couchage. Et, pour les plus aventureux, ce toit cache également un second lit double. De quoi partir à quatre sans problème !

Une petite visite guidée de l’intérieur

Si votre road trip se déroule en hiver, vous aurez besoin de cuisiner des repas chauds. Dans l’eVentje, ce sera tout à fait possible, car il est doté, à l’arrière, d’un bloc cuisine qui s’utilise en ouvrant le hayon. Pour les repas pluvieux ou frisquets, ce bloc est accessible aussi par l’intérieur et se dote de tiroirs, d’un réfrigérateur, d’une plaque à induction et d’un évier. De plus, vous aurez à disposition de nombreuses prises USB ou 230 V, parfaites pour alimenter vos divers appareils. Pour prendre vos repas, l’eVentje intègre une table bar latérale et des chaises pliantes qui se déploient en un salon extérieur. Et bien sûr, ils ont pensé à la petite touche pratique : un WC compact à bord, indispensable lors de longues étapes en pleine nature.

Un voyage 100 % électrique

Côté conduite, le moteur 100 % électrique de 204 chevaux vous offrira une expérience fluide et silencieuse, idéale pour profiter des paysages enneigés sans perturber leur quiétude. La batterie de 77 kWh vous donnera une autonomie confortable d’environ 375 km, parfaite pour les trajets entre les villages enneigés, les pistes de ski et le petit refuge pour y déguster un vin chaud typique ! Enfin, en termes de recharge, il se dote d’un mode rapide qui permet de récupérer 80 % de la capacité en seulement 30 minutes.

Pour terminer, je vous dévoile le prix de ce petit bijou : 95 000 € ! En revanche, ce ne sera pas pour cet hiver, mais plutôt pour 2025, car les délais de livraison sont de 9 mois approximativement… Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site officiel du fabricant : ventje.com. Et, vous ? Que pensez-vous de ce van aménagé ? Donnez-nous votre avis ou partagez avec nous votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .