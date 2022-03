Tiny House : Land Ark Quatro, une maison de 7m de long avec de larges baies vitrées

Les petites maisons sur roues, que l’on appelle tiny house font beaucoup parler d’elles depuis quelques mois… Avec les différentes périodes d’isolement que nous avons connu, elles sont devenues une sorte de valeur refuge, un retour à la nature, une envie d’évasion pour oublier les bruits de la ville. Les tiny houses sont aussi une alternative très prisée des télétravailleurs qui souhaitent un petit bureau nomade, dans lequel ils pourraient voyager tout en continuant à travailler. Aux Etats-Unis, le fabricant Land Ark RV lance la Quatro, une tiny house que l’on pourrait qualifier « de luxe » tant elle est magnifique.

Land Ark RV spécialiste de la tiny house

Le fabricant américain n’en n’est pas à son coup d’essai, il nous avait déjà impressionné avec les modèles précédents : le Draper, et le Drake. Deux modèles qui alliaient déjà la flexibilité, les intérieurs spacieux et la mobilité. Avec la Quatro, le modèle est un peu plus petit que ses deux prédécesseurs, mais il conserve les mêmes avantages. A savoir, un aménagement intérieur parfaitement conçu avec des meubles transformables et des espaces polyvalents. La nouvelle tiny house de Land Ark se présente sur une remorque à double essieu de 7.3 mètres de long, soit deux mètres de moins que le modèle précédent. L’intérieur ressemble assez aux précédents modèles mais en plus petit ! Il conserve de larges vitrages disposés tout autour de la tiny, pour laisser entrer la lumière naturelle.

Visite guidée de l’intérieur

Dans la Quatro, on entre directement par le salon qui fait aussi office de cuisine. Cette cuisine dispose d’un évier, d’une cuisinière à gaz, d’un four à micro-ondes, d’un combi réfrigérateur congélateur et d’un petit lave-vaisselle. Tous les meubles sont en pin blanc et ont été réalisés sur mesure. La partie salon est aménagée avec une table et des sièges mais peut également servir de bureau. Les banquettes se transforment également en lit d’appoint et possèdent des rangements intégrés ainsi qu’un support TV. La petite salle bain qui jouxte le salon dispose d’une douche, de rangement, des WC et d’une lavabo.

On notera que la tiny house ne dispose pas de grande chambre comme c’est parfois le cas dans ce genre d’habitation. L’espace couchage a été installé à l’opposé de la cuisine pour offrir plus d’espace et une vraie chambre plutôt qu’une mezzanine dans laquelle il faut parfois ramper pour s’allonger ! Dans la chambre, justement, on retrouve un lit pliant et escamotable qui peut aussi servir d’espace bureau, de salle de sport ou à toute autre activité. Ranger le lit pour disposer de l’espace est de plus en plus utilisé dans ce genre de maison… Gagner de l’espace de vie est le véritable défi de tous les fabricants de tiny-house !

Quel prix pour la Quatro ?

La Quatro est actuellement sur le marché et vous coûtera 159 900 $ soit 145 128€ tout de même ! Nous ne pensons pas qu’il soit disponible à la livraison en France, mais si le véhicule vous intéresse, vous pouvez contacter directement le fabricant via leur site internet. Le concept de la mini maison financièrement très accessible est un peu laissé de côté sur ce modèle évidemment… Peut-on encore appeler la Quatro une tiny house ? Nous n’en sommes pas très sûrs !