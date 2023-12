Fjordsen dévoile la Beyond X, une tente de toit confortable et très spacieuse

La saison hivernale n’est pas la plus propice pour planter sa toile de tente au beau milieu de nulle part. Enfin, sauf si l’on s’équipe d’un matériel de camping capable de nous isoler du froid et du sol. C’est évidemment d’une tente de toit dont nous souhaitons vous parler. C’est l’entreprise danoise spécialiste du camping Fjordsen qui l’a inventée et ce n’est pas son premier coup d’essai. En 2020, Fjordsen avait lancé une tente gonflable qui s’installait sur le toit d’une voiture. Cette année, la marque danoise revient avec la tente de toit Beyond X, une expérience de camping spacieuse qui s’élève à près de 1,5 m au-dessus du toit du véhicule. De l’espace et du confort sont au programme de cette nouvelle tente de toit. Découverte.

Fjordsen innove et élève la hauteur de ses tentes !

Fjordsen, déjà connue pour ses tentes à moyeu au sol, a innové en transportant ce concept sur le toit des véhicules. La Beyond X procure l’expérience de camping sur le toit la plus spacieuse avec un volume intérieur impressionnant de 6,3 m3. Grâce à sa conception de moyeu, elle s’installe rapidement, en seulement deux minutes. Les utilisateurs accèdent à la tente de toit grâce à une échelle intégrée qui se déploie le long du véhicule. La Beyond X offre plus du double de l’espace des passagers de la Jeep Wrangler, et même l’espace de chargement derrière les sièges arrière ne rivalise pas avec la capacité de la tente. Bien que massive, la Beyond X se replie en un ensemble compact de 220 × 110 × 35 cm pour une portabilité optimale.

Un petit tour à l’intérieur ?

La Beyond X est construite avec des poteaux et des moyeux en fibre de verre, un textile en poly Oxford 210D revêtu de silicone. Elle dispose d’un plancher constitué de panneaux de mousse en polypropylène expansé (EPP) accompagnés de profilés de cadre en aluminium. Elle possède huit fenêtres en maille zippées qui permettent une ventilation variée. Bien que le volume spacieux de la Beyond X puisse poser un défi par vents forts, cette conception résiliente a été spécialement élaborée dans le « Pays des Vents ».

« En 2021, la part de l’éolien dans la production d’électricité du Danemark atteignait 48,6 %. Le Danemark se classait au 8ᵉ rang des producteurs d’électricité éolienne de l’UE et au 17ᵉ rang mondial », selon Wikipédia. Autant, vous dire que le bivouac au sommet d’une montagne ne l’empêchera pas de vous garder au chaud. Enfin, le plancher du modèle Beyond X Large mesure un carré de 2,2 × 2,2 m, pouvant confortablement accueillir trois à quatre personnes. Quant au toit, il s’élève à une hauteur de 1,4 m, proposant un espace salon pour tous et une hauteur idéale pour les enfants.

Combien coûte la Beyond X ?

Fjordsen a lancé la série Beyond X cette année, proposant des modèles de 1 349 € à 1 899 €. Que vous soyez un aventurier passionné ou un amateur de camping en quête de luxe mobile, la Beyond X procure une expérience de camping qui redéfinit l’exploration sur quatre roues. Fjordsen livre dans toute l’Europe, et donc en France, vous l’avez votre nouvelle tente de toit pour l’été prochain, non ? Pour en savoir plus, rendez-vous sur fjordsen.com. Que pensez-vous de cette tente de toit spacieuse et innovante ? Donnez-nous votre avis ou partagez avec nous votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .