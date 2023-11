LC-8 : Life Cube dévoile une tente de toit polyvalente, gonflable et flottante

Le monde du camping évolue constamment et la plupart des fabricants cherchent LA nouveauté qui fera fondre les clients. La mode est aussi aux tentes de toits, que l’on peut installer sur l’arrière d’un pick-up, par exemple ou directement sur le toit d’une voiture. Dans la catégorie tente pour pick-up, Life Cube Inc., dont le siège est en Californie, dévoile ce qu’il décrit comme la « Meilleure tente pour camion ». En combinant ingénieusement les aspects du camping en camion, du camping en tente et même du camping sur l’eau, elle donne une nouvelle dimension à ce mode de camping. Découvrez cette solution gonflable de camping en plein air, qui répondra à vos besoins sur terre ou sur l’eau. C’est parti.

La tente pour camion Life Cube, qu’est-ce que c’est ?

Cette tente innovante se déploie à partir du coffre d’un véhicule, se transformant en une micro-cabine autoportante à six places debout à l’arrière d’une camionnette. Cette nouveauté s’appelle la tente LC-8, un « modèle réduit » de leur modèle phare, la LC-12. En diminuant un peu ses dimensions, Life Cube a souhaité la rendre plus accessible au grand public. De plus, cette tente gonflable se range aisément dans le coffre d’une voiture, et s’adresse aussi bien aux campeurs qu’aux chasseurs et aux pêcheurs. Pesant moins de 45 kg, son transport est aisé et son installation rapide, estimée à seulement 10 min avec un gonfleur 12 V.

La LC-8 ou la polyvalence à « tous les étages »

La LC-8 peut être installée au sol, fournissant un espace intérieur spacieux sous un toit de 2 m de haut environ. Elle se démarque des tentes de camionnette classiques en proposant une installation au-dessus du lit, permettant ainsi de conserver la cargaison dans la caisse du camion sans compromettre l’espace intérieur. En outre, cette tente peut être utilisée de manière polyvalente : elle peut être attachée à un quai ou à un arbre pour servir de tente flottante. Par ailleurs, sa base peut être détachée pour créer une terrasse indépendante sur l’eau.

Lors de son installation, la base se gonfle pour créer la fondation, puis le corps de la tente se gonfle et se fixe à la base. Life Cube estime le temps d’installation à seulement 10 min avec un gonfleur 12 V, assurant également un démontage rapide. Une fois assemblée, la tente propose un plancher spacieux de 2,4 × 2,1 m. De plus, les tubes d’air de grand diamètre dans le cadre renforcent la robustesse de la structure par rapport à d’autres tentes gonflables, et Life Cube garantit que le toit peut supporter des charges de neige.

Combien coûte cette innovation ?

La LC-8 est prévue pour accueillir six personnes dans des conditions confortables, une rareté dans le monde des tentes gonflables. L’innovation a cependant un prix puisque la LC-8 est vendue 2 516 € (2 750 $). Néanmoins, le prix semble assez raisonnable au regard de la polyvalence de cette tente gonflable. Rappelons que son atout majeur est de pouvoir être installée sur l’eau, ce qui n’est pas le cas de la plupart des modèles semblables. En savoir plus ? Rendez-vous sur lifecubeinc.com. Que pensez-vous de cette tente de camion innovante ? Donnez-nous votre avis ou partagez avec nous votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .