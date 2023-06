Bajao Cabin, l’invention qui transforme votre paddle en tente flottante et tente de toit

Avec l’été qui s’annonce, les conversations autour du camping sont de mise. Et lorsque l’on parle de camping, la première image qui nous vient est une Canadienne plantée au beau milieu d’un coin isolé de la nature. Cependant, imaginez-vous camper sur l’eau, sur le toit de votre voiture ou même sur un sol rocheux ? C’est exactement ce que propose la Bajao Cabin, une tente innovante qui utilise votre planche de stand-up paddle (SUP) comme base. Cette tente polyvalente offre une expérience unique en permettant de camper dans des endroits inaccessibles, une alternative aux tentes traditionnelles. Actuellement en campagne de crowdfunding sur Indiegogo, cette invention devrait en séduire plus d’un. Découverte.

La Bajao Cabin, qu’est-ce que c’est ?

Un élément clé qui distingue la Bajao Cabin des autres tentes est son système d’armature gonflable, qui est à la fois breveté et novateur. Cette structure ingénieuse est composée de deux arceaux gonflables solidement fixés à la tente intérieure. Grâce à ces arceaux, la différence de hauteur entre le pont de la planche de paddle et le sol ou l’eau est parfaitement égalisée, créant ainsi une surface plane et stable pour le camping. Les armatures, également gonflables, jouent un rôle crucial en stabilisant la planche sur l’eau. Ces armatures gonflables réduisent le risque de basculement lorsque le matériel est placé dans l’eau. Cette fonctionnalité unique permet aux campeurs de profiter d’une expérience de camping sur des eaux calmes et peu profondes, ouvrant ainsi de nouvelles possibilités pour passer la nuit au milieu de magnifiques paysages aquatiques.

La Bajao Cabin, pour quels lieux ?

L’autre avantage intéressant de la Bajao Cabin est de pouvoir camper hors des sentiers battus. Que ce soit sur des lacs, des rivières ou même des étangs, la Bajao Cabin offre la liberté de trouver un refuge paisible, là où les autres tentes ne peuvent pas accéder. De plus, en retirant les armatures, vous pouvez facilement installer cette tente révolutionnaire directement au sol, sans avoir besoin de la planche.

Ainsi, la cabine Bajao se transforme en une tente de trekking spacieuse pour une personne. Vous allez également pouvoir, par exemple, l’installer sur le toit de votre voiture. Elle offre aussi des fonctionnalités pratiques telles qu’un plancher en polyester imperméable et une doublure intérieure en maille de polyester pour empêcher les insectes d’y entrer.

Quelques caractéristiques techniques et le prix

La Bajao Cabin repousse les limites du camping en procurant une expérience unique et polyvalente. Que vous soyez un adepte du paddle ou un passionné de camping, la Bajao Cabin ouvre de nouvelles possibilités d’aventure en plein air. De plus, son poids léger de seulement 4,8 kg la rend aisément transportable. Si la production de la Bajao Cabin se concrétise, elle est censée être disponible à l’achat au prix de 599 €. Cependant, pour soutenir ce projet novateur, vous pouvez faire une promesse de don de 379 €, et ainsi vous assurer d’obtenir votre propre cabine Bajao dès que les précommandes seront terminées et l’objectif de financement atteint. En savoir plus ? Rendez-vous sur le site bajao-sup.com.