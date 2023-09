Comme vous le savez déjà, les vélos électriques sont devenus, en quelques années, l’un des moyens de transport préféré des Français. Certains passionnés envisagent désormais cette solution pour découvrir la France ou d’autres pays, pendant leurs vacances. Le problème du road trip à vélo, c’est souvent de trouver un endroit pour dormir ! Avec l’arrivée en 2018 de la B Turtle de GentleTent, la solution était toute trouvée ! B Turtle, c’est une microcaravane multifonctionnelle qui fusionne astucieusement les mondes du transport et du camping. Cette innovation procure un confort exceptionnel pour deux personnes en mode camping, tout en se transformant en une remorque cargo pratique pour le quotidien. Découverte.

GentleTent, c’est qui ?

GentleTent, une start-up basée à Vienne, est l’une des marques phares dans le domaine des tentes gonflables. Cette entreprise reflète la vision de Gernot Rammer, son inventeur. En 2012, lors de sa première expérience avec un vélo électrique, il a immédiatement ressenti le besoin des utilisateurs et le sien en particulier. C’est à ce moment-là que l’idée de créer une remorque à vélo légère et confortable, fusionnant camping et vélo électrique, a germé. Cette idée a ensuite été concrétisée avec l’aide de Jürgen Haller, un architecte amateur d’art, qui a rapidement transformé cette vision en un projet concret dans l’ancienne usine de tabac de Linz. La B Turtle est alors née de cette collaboration qui, depuis, ne cesse d’être améliorée.

Présentation de la B Turtle

La B Turtle se distingue par sa légèreté, pesant seulement 29 kg, grâce à sa structure en aluminium. Elle offre une polyvalence exceptionnelle, passant facilement de la remorque cargo à la tente de camping. Cette remorque à vélo compacte et légère mesure 110 × 79 × 58 cm et peut être utilisée pour le transport de vos courses ou d’autres objets au quotidien.

En mode camping, la tente garantit un espace confortable pour deux adultes, avec une surface de couchage stable de 210 × 130 cm, vous surélevant à 73 cm du sol. De plus, l’auvent offre une hauteur sous plafond suffisante pour créer un espace supplémentaire ou un lieu de couchage pour votre compagnon à quatre pattes. La remorque de transport de 120 l, située à l’intérieur de la zone de la tente, offre amplement d’espace de stockage pour vos bagages et votre équipement de camping.

Que faut-il savoir de plus sur la B Turtle ?

La tente de la B Turtle est fabriquée à partir d’un tissu mélangé de coton respirant de haute qualité, garantissant une ventilation optimale grâce à ses fenêtres. Elle est également résistante aux intempéries, au vent, aux UV et imperméable. Le matériau polyester coton utilisé pour le tissu de la tente empêche la condensation tout en restant silencieux même par vent fort. Une housse extérieure fournie ajoute une couche de protection contre la chaleur et les intempéries. Et si vous optez pour la B Turtle, vous optez aussi pour un voyage écologique, puisque celui-ci sera totalement neutre en carbone. La B Turtle existe en deux versions : la B Turtle Mono au prix de 2 990 € et la B Turtle Mono Caravane au prix de 3 499 €. En savoir plus ? Rendez-vous sur GentleTent.com.

