5 tentes de camping très innovantes et originales

Pour certains, les vacances riment avec les séjours “all inclusive” dans des palaces cinq étoiles; pour d’autres, avec un road trip en camping-car, et pour d’autres encore, avec le camping. La tente, le matelas, le réchaud et la glacière, un camping un brin sauvage comme au bon vieux temps… Les tentes, si elles sont toujours très prisées des campeurs, ont beaucoup évolué et nous facilitent grandement la tâche du montage et du démontage. Concrètement, pour un séjour d’une semaine, il fallait un jour pour monter le campement et un autre pour le démonter et le ranger… Aujourd’hui, il suffit parfois de quelques minutes pour espérer dormir au sec dès le premier soir. Retour sur cinq modèles de tentes que nous vous avions présentés au cours de l’année 2022.

La tente Giga d’Aerogogo

Cette tente Giga d’Aerogogo est le parfait exemple du gain de temps dont nous vous parlions juste avant. Avec elle, vous aurez le temps de profiter immédiatement de la plage puisqu’elle se gonfle et en plus, avec le matelas ! Sans poteau, la GIGA d’Aerogogo se dote de nouveaux matelas, et d’une pompe intégrée. Inutile de transpirer pour le gonflage, la pompe s’actionne grâce un simple bouton, et en 3 minutes, la tente est prête !

La tente Universe de Tentsile : tente, radeau ou hamac…

Cette tente Universe innovante vous permettra de camper, pêcher, et même de vous installer entre deux arbres… Lauréate du prix The Manual & Men’s Journal Best in Show, elle peut accueillir cinq personnes et s’installe sur l’eau, sur la terre ou dans les airs !

Vous pouvez en effet l’utiliser comme hamac ou comme radeau grâce à son système innovant et à son fond parfaitement étanche qui sert de base de vie ou de surface flottante. Lorsque vous la repliez, elle ne prend que très peu de place dans vos bagages… Une tente 3-en-1 pour les passionnés de pêche et de bivouac en forêt !

La tente Haven de Safari, suspendue et gonflable…

La tente Haven Safari, c’est une conception brevetée qui offre une plateforme de couchage gonflable semblable à un vrai matelas. Cette tente a été conçue pour garder les campeurs au sec et à l’abri des insectes, tout en profitant d’un confort maximal. L’installation de cette tente prend moins de 5 minutes et elle pèse seulement 5.4 kilos. C’est une alternative parfaite pour une sieste ou une bonne nuit de sommeil… Seule condition, il faut évidemment pouvoir la suspendre !

La tente The Cave XXL, gonflable avec un exosquelette

Cette tente The Cave XXL est conçue pour résister aux intempéries. Elle a été conçue en collaboration avec 66°North, une marque de vêtements d’extérieur. Elle se monte en une minute seulement et résiste à toutes les températures extérieures… C’est la tente idéale pour les expéditions dans le grand Nord ! Cette tente est prévue pour deux à trois personnes et se monte en une minute grâce à une simple pompe. Une fois gonflée, c’est une petite maison géodésique qui attend les campeurs… Grâce à ses dix points de croisement, elle est parfaitement stable et résistante aux intempéries. Grâce à son double toit en polyester ripstop imperméable, vous êtes paré pour affronter toutes les tempêtes !

La tente Exod Monolith, un autre modèle avec exosquelette

2022 semble être la mode des tentes avec exosquelette, puisque l’Exod Monolith en possède un également, même s’il n’est pas géodésique. Elle pèse moins de 3 kilos, et a la particularité de pouvoir s’installer en hauteur, donc suspendue entre deux arbres. A l’intérieur, un plancher en nylon robuste qui résiste à une installation au sol ou suspendue… Grâce à des tubes en polyester TPU, l’installation se fait en quelques minutes. Le concept de tente suspendue est particulièrement intéressant en forêt ou dans des zones rocheuses… Le confort en suspension doit être bien agréable !