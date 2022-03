Haven : Safari, une tente suspendue (avec matelas gonflable) pour dormir comme dans un lit douillet

Lorsque l’on pratique le camping sous tente, nous ne sommes pas à l’abri des aléas de ce mode de vacances. Un sol caillouteux ou peu stable, des petites bestioles qui viennent vous chatouiller pendant votre sommeil, les piquets de tente qui s’enfuient ou la toile à retendre… Pour résoudre tous ces problème en un seul produit, le fabricant Haven lançait le 21 mars dernier, une nouvelle tente hamac qui allie confort et modernité. Son nom, la Haven Safari XL ! Avec cette nouvelle tente hamac, Haven veut garder les campeurs au sec avec un maximum de confort et lorsque l’on campe en pleine nature, le confort c’est primordial… Présentation.

Une tente hamac digne d’un palace ?

N’allons pas trop loin, une tente hamac reste une tente hamac, il faut donc déjà pouvoir l’accrocher au-dessus du sol. Le camping dans ses principes fondamentaux avait été un peu boudé des vacanciers, mais apparemment, ce mode de vie revient en force en 2022… Toujours cette envie de liberté et ce besoin de s’évader qui semble attirer les futurs campeurs. Haven estime que camper ne veut pas dire sacrifier son sommeil et la tente hamac va vous le prouver ! Les hamacs ont été inventé par les Mayas, mais le fait d’être suspendu sur une longue période peut être parfois assez inconfortable. Courbatures et douleurs dorsales sont souvent ce qui accompagnent les campeurs au réveil !

La Haven Safari XL en détail

Haven Safari possède une conception brevetée qui créé une plateforme de couchage plate et ouverte semblable à un vrai matelas comme si vous étiez dans votre lit ! Avec un matelas gonflable, inclus dans la tente hamac, en polyester épais et enduit de daim, c’est le confort et le soutien du corps assurés. Derek Tillotson, PDG d’Haven déclare : “J’ai créé Haven Safari parce que j’étais frustré que chaque journée incroyable passée à explorer à l’extérieur soit ponctuée d’une misérable nuit de sommeil“. Il affirme que ce concept n’est ni plus ni moins qu’un vrai matelas suspendu dans les airs ! Ce hamac permet de tester le glamping (camping chic) et de profiter de la nature sans perdre en confort. Le matelas se gonfle et l’installation de la tente hamac prend moins de 5 minutes selon son concepteur ! Haven précise encore que cette tente étant parfaitement étanche et ventilée, elle peut être installée au sol sans craindre les insectes ou la pluie. Avec un poids affiché de seulement 12 livres (5.4 kilos), elle est, en plus, très facile à transporter !

Combien coûte cette tente hamac ?

Le site Haven Tents Europe propose l’expédition de ses produits en France, mais il précise actuellement : « En raison de problèmes d’expédition et d’autres problèmes logistiques, tous les produits européens sont passés en précommande en mai. Toute commande passée devrait être expédiée à la mi-mai. » Les tentes sont donc disponibles en précommande dès maintenant au prix de 270€ (au lieu de 365€ hors précommandes). Elle est disponible dans les trois coloris proposés : Forest Camo, Bleu Ciel et Vert Forêt ! Vous pouvez donc espérer recevoir votre Haven Tent XL pour vos vacances d’été !