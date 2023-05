Tern dévoile un kit de remorquage pour son vélo cargo GSD

Depuis 2020, les ventes de vélos à assistance électrique (VAE) augmentent significativement en France. En 2022, elles ont progressé de 12 % par rapport à 2021. Elles représentent approximativement 28 % du marché du vélo, selon une étude réalisée par l’Union Sport & Cycle. En effet, les VAE ont fait grandement évoluer le monde du cyclisme. Aujourd’hui, de nombreuses personnes ont remplacé leur voiture par un vélo électrique pour réaliser de petits trajets quotidiens et des sorties en plein air. Ce type de véhicule ne cesse actuellement de s’améliorer afin de répondre aux besoins des utilisateurs. Dans cette optique, l’entreprise Tern Bicycles a lancé son kit de remorquage qui fonctionne avec le modèle GSD, un des VAE les plus robustes et les plus performants du marché. Découvrez plus d’explications sur ce dispositif innovant dans cet article.

Comment fonctionne ce kit de remorquage pour VAE ?

Ce kit est compatible avec le vélo électrique cargo GSD de Tern, qui possède une grande capacité de charge. Ce modèle de VAE a été développé pour recevoir différents accessoires de transport de marchandises et de passagers (bébé/enfant/adulte). Revenons à ce nouveau dispositif qui permet de remorquer un autre vélo en toute sécurité, selon son fabricant. Celui-ci doit être fixé au dispositif d’attelage « Tail Hitch L » du GSD. Le cycliste doit ensuite démonter la roue avant de l’autre vélo et attacher les pattes de sa fourche au dispositif de remorquage. Il est bon de noter que les tubes fournis dans le kit sont disponibles sous plusieurs tailles différentes pour s’adapter à presque tous les écartements de fourche. Cette opération d’installation est facile, ne nécessitant aucune connaissance spécifique.

Quel est l’intérêt de ce nouvel accessoire pour VAE ?

Un VAE équipé de ce kit de remorquage peut être utilisé pour tracter un vélo en panne. Pour les adeptes de cyclisme, il leur offre la possibilité d’emporter un autre type de deux-roues tel qu’un VTT lors de leur week-end de camping, par exemple. Ainsi, le cycliste peut profiter pleinement de ses itinéraires dans différents sites (en montagne, sur des sentiers escarpés, etc.).

Pour ceux qui aiment voyager en famille, il est possible de remorquer le vélo d’un enfant. On peut ainsi faire de longs trajets plus sereinement. En plus du véhicule remorqué, le GSD peut accueillir un passager, sans risque de surcharge. Notons que ce passager est placé suffisamment éloigné du vélo remorqué, lui assurant le confort et la sécurité. D’ailleurs, ce VAE cargo peut encore supporter quelques affaires que l’on peut ranger dans des accessoires de chargement dédiés à cet usage.

Quels sont les points forts du Kit Bike Tow ?

Tous les avantages de ce nouveau kit de remorquage sont mis en avant sur le site web du fabricant. En effet, ce dispositif s’adapte à une large gamme d’attelages, y compris le « Tail Hitch L » de la marque. Il inclut des accessoires de protection afin d’éviter que le vélo remorqué ne soit rayé pendant la circulation. Fabriqué en acier inoxydable, il résiste à la corrosion et au temps. Sa limite de charge est de 30 kg (66 lb). Des tests de sécurité ont été réalisés par le laboratoire allemand EFBE Prüftechnik. En somme, cet accessoire révolutionnaire assure un remorquage de vélo sans danger. Le GSD reste stable et facile à manœuvrer même sur des routes sinueuses ou en montée. Plus d’informations : Tern Bicycles