La Fjordsen (Decathlon) est la tente de toit la moins chère du marché après cette grosse promotion (-350 €)

Vous allez bientôt prendre la route des vacances et avez bien effectué les contrôles nécessaires avant votre départ. Cette année, vous avez choisi de camper de manière originale : sur le toit de votre voiture. Les tentes de toits sont de plus en plus prisées des campeurs pour leur côté pratique et pour le fait qu’elles autorisent un bivouac d’une nuit dans la nature ou une étape salvatrice entre deux points. Si la vôtre est devenue trop petite ou si vous n’avez pas encore choisi celle qui vous accompagnera pendant le mois d’août, c’est peut-être le moment de profiter de l’offre Decathlon. En effet, la célèbre enseigne de matériel sportif propose en ce moment la tente de toit Fjordsen pour deux personnes au prix de 1 199 €* au lieu de 1 549 €. Découverte.

La tente de toit Fjordsen Light 140 (2 personnes)

La tente de toit Fjordsen Light 140 est conçue pour être compacte et légère, ce qui en fait un choix idéal pour les petits véhicules. Grâce à sa construction ingénieuse et à l’utilisation de matériaux légers, cette tente de toit a un poids relativement faible, ce qui la rend compatible avec pratiquement tous les véhicules, y compris les petites voitures comme la Volkswagen Up ! L’installation et le rangement de la tente de toit Fjordsen Light 140 sont extrêmement rapides et faciles. Vous pouvez rapidement créer un espace pour dormir sur votre véhicule grâce à sa légèreté.

Même en voyageant seul, vous pouvez facilement monter cette tente de toit. Avec la Light 140, vous avez la liberté de camper où bon vous semble, même dans des espaces restreints sur le terrain. C’est la tente idéale pour vos vacances, procurant une solution pratique et confortable pour profiter de l’expérience du camping. De plus, les tentes Fjordsen sont fabriquées à la main, garantissant un niveau de qualité optimal. Elles s’installent très rapidement grâce à un système novateur de rails breveté et de tubes télescopiques.

Que faut-il savoir de plus sur la tente Fjordsen Light 140 ?

La tente Fjordsen propose un espace généreux pour 1 à 2 personnes. Dépliée, elle mesure 220 × 140 cm avec une hauteur intérieure de 140 cm, offrant ainsi suffisamment d’espace pour s’installer et se déplacer confortablement à l’intérieur. Lorsqu’elle est pliée, elle atteint des dimensions compactes de 140 × 110 × 35 cm, ce qui facilite son transport et son stockage. La tente est fabriquée en tissu rip-stop en nylon 70D, connu pour sa durabilité et sa résistance à l’usure. Son revêtement extérieur en silicone assure une protection contre les rayons UV avec un indice de protection solaire de 50.

De plus, avec une colonne d’eau de 3 500 mm H20, cette tente est capable de résister à de fortes averses et de garder l’intérieur au sec. Disponible en différentes combinaisons de couleurs telles que vert-noir, noir-gris ou gris-bleu, la tente Fjordsen offre également un design esthétique. Son installation est rapide et facile, prenant seulement environ deux minutes pour être montée. De plus, elle est équipée de quatre grandes fenêtres dotées de moustiquaires, permettant une circulation d’air optimale tout en gardant les insectes à l’extérieur.

De quoi disposerez-vous, si vous achetez cette tente de toit ?

La tente de toit Fjordsen est construite avec des matériaux résistants, légers et durables. Chaque modèle de tente de toit Fjordsen est doté d’une plate-forme unique, constituée de plaques de mousse EPP et de profilés en aluminium légers et robustes. La plate-forme de la tente est incluse, ce qui garantit une base solide et fiable pour l’ensemble de la structure. De plus, le système de dépliage est également inclus, facilitant le processus de montage et de repliage de la tente. La tente de toit Fjordsen est livrée avec une échelle télescopique en aluminium de 240 cm, procurant un accès pratique et sécurisé à l’intérieur de la tente. Un kit de montage pour les barres de toit est par ailleurs inclus, permettant une installation facile sur votre véhicule. Le poids net de la tente de toit est d’environ 50 kg, ce qui en fait une option légère et simple à manipuler lors de l’installation et du transport.

*Les prix ont été relevés le 16 juillet 2023, ils sont susceptibles d’être modifiés par les sites vendeurs.

Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez nos mentions légales