Immobilier : une maison à 42.000€ pliante et mobile qui s’installe en une heure

Les tiny houses étaient en 2005 de banales habitations de fortune pour les sinistrés de l’ouragan Katrina. Leur popularité a ensuite connu une hausse considérable avec la crise financière mondiale de 2007-2008: pour les personnes qui se retrouvaient démunies du jour au lendemain, les micromaisons constituaient un mode d’habitat plus abordable.

Puis, elles se sont retrouvées au cœur d’une révolution pour une autre manière de vivre: les tiny houses sont aujourd’hui le symbole d’un mode d’habitat qui se soucie davantage de l’environnement. À noter que la surface habitable pour ce type d’habitation se situe entre 30 et 80 m².

« L’un des plus grands avantages d’une micro-maison est la réduction des coûts. L’espace étant beaucoup plus petit que celui d’une maison moyenne, vos factures d’électricité, vos mensualités et vos frais d’entretien seront moins élevés », souligne Greenmatters.com.

Moins onéreuse et facile à mettre en place

La maison pliable reprend un peu les principes de la tiny house: elle se veut être un moyen de logement abordable et facile à déployer. Devenir propriétaire immobilier est un véritable parcours du combattant. L’acquisition d’une maison passe souvent par un crédit immobilier dont le remboursement prend souvent plus d’une décennie.

Être propriétaire immobilier n’est pas définitif dans ce cas de figure. La banque peut effectivement saisir la maison quand le propriétaire n’est plus en mesure d’assurer le remboursement de son crédit. Mais la maison pliable est une solution de logement qui ne nécessite pas des décennies d’endettement.

Se faire livrer sa maison dans une grande boîte

Cette habitation alternative est un concept de Boxabl. La start-up établie à Las Vegas a trouvé l’idée en partant d’un simple constat: les biens de consommation sont livrés dans des boîtes. Pourquoi pas une maison ? L’entreprise californienne a développé son concept à partir de cette interrogation. Elle s’est ainsi lancée dans la conception de maisons pliantes modernes et bien équipées.

Le premier modèle proposé par Boxabl s’appelle la Casita. La maison est livrée dans une boîte de six mètres de long pour une largeur de deux mètres et demi. À noter que cette forme compacte n’est pas anodine: celle-ci facilite grandement le transport de la maison; un pick-up suffit à le tracter.

50 000 dollars pour avoir sa maison pliable

La Casita se situe dans la norme des tiny houses avec sa surface habitable d’environ 34 m²; elle n’a donc rien à envier à un studio ou un petit appartement. La maison pliable californienne a été conçue et agencée pour offrir un confort optimal avec sa hauteur de plafond de presque trois mètres.

Par ailleurs, la Casita vient avec un salon assez spacieux, une cuisine, une chambre et une salle de bains. Il suffit de deux heures pour la déplier. Côté prix, comptez 50 000 dollars pour s’offrir cette création de Boxabl; celle-ci est une solution innovante et polyvalente. Elle peut aussi révolutionner le secteur du camping-car en plus du logement.