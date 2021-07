Tiny-Houses : cette entreprise normande propose de ravissantes tiny-houses

Ce n’est plus un secret pour personne, les tiny-houses envahissent peu à peu le marché de la construction. Rappelons qu’à l’origine, ces petites maisons en bois avaient été construites pour faire face aux effets dévastateurs de l’Ouragan Katrina aux Etats-Unis. Les personnes se trouvant à la rue d’une minute à l’autre avaient pu trouver refuge dans ces tiny-houses, construites en quelques heures.

Aujourd’hui, les tiny-house ne sont plus des maisons provisoires, mais deviennent de vraies maisons dans lesquelles il est possible d’habiter toute l’année. Avec les différents confinements et le besoin de Nature des citadins, les tiny-houses se révèlent une alternative parfaite à la résidence secondaire également. Un petit pied-à-terre, qui permet de se ressourcer et de mieux vivre les périodes de confinement forcé.

Les tiny-houses Made In Normandie

En Normandie, dans la vallée du Cailly, dans la banlieue de Rouen, un couple crée des Tiny-Houses Made In Normandie. Céline Goujon et Laurent Delachoux se lancent dans ce projet un peu fou avec leur société baptisée Nomade : constructeur de Tiny-House.

Laurent est ingénieur mécanique et Céline est architecte. Tous deux se lancent dans une reconversion professionnelle après avoir travaillé respectivement pour un équipementier automobile et pour une agence d’architecture. Céline et Laurent se passionnent pour la construction bois et le respect de l’environnement. Et quoi de mieux que la construction de tiny-houses pour allier ces deux passions ? En retapant leur propre maison à colombage typique de Normandie, ils se sont aguerris en matière de techniques de construction. Et c’est presque naturellement que le choix de construire des tiny-houses s’est imposé à eux.

2020, création de l’entreprise

Après avoir découvert le concept des tiny-houses lors d’une visite chez le frère de Laurent au Canada, ils décident de se lancer dans l’aventure en Normandie. Les tiny-houses de Céline et Laurent se destinent à une habitation pérenne et donc annuelle. Pour les personnes à petits budgets, comme les retraités ou les étudiants, ces tiny-houses permettent une accession à la propriété. Une acquisition parfois impossible sur de la construction classique.

Si la tiny-house rappelle le principe de la caravane ou du mobil-home, l’isolation permet bien d’y vivre toute l’année. Les tiny-houses normandes, toutes faites de bois et aménager confortablement ouvrent des opportunités à ceux qui n’en n’avaient pas… Ou plutôt qui ne pouvaient prétendre à autre chose qu’une location par exemple.

Les « Nomade » en détail

Pour le moment quatre modèles différents sont proposés :

La Kasakh, une tiny-house avec deux toits bi-pentes qui s’interceptent. Un bardage à clairevoie en bois et un pignon vitré qui permet une large ouverture sur le paysage.

La Kirghize qui propose une succession de trois volumes protégés par des toits mono-pente. Pour ce modèle le bardage en bois est fait avec des matériaux de récupération.

Le modèle « Tribu » qui se destine aux familles nombreuses et qui se compose en réalité de deux tiny-houses reliées par un sas d’entrée. Ce modèle peut s’agrémenter d’une large terrasse en angle droit pour offrir encore plus de connexion avec l’environnement.

Le modèle « Pygmée » quant à lui est le plus petit et le plus léger des quatre. Conçue pour les petits budgets et pouvant se déplacer facilement grâce à sa remorque de 5m40, elle est le produit phare de l’entreprise.

Vous pouvez retrouver ici, les aménagements en détail de chaque modèle proposé par Nomade.

Bien entendu, ces mignonnes petits maisons, restent des tiny-houses, et sont donc montées sans fondations et sur remorques. Le propre des tiny-house étant de pouvoir se déplacer comme un escargot : avec sa maison « sur le dos » !