My Tiny Camp : une mini-caravane Teardrop française, fabriquée avec des matériaux naturels et recyclables

Les caravanes Teardrop ont la cote auprès des voyageurs qui souhaitent quelque chose de léger et de facile à remorquer. Ces petites caravanes ont une forme caractéristique de goutte d’eau, avec un espace de vie compact qui est généralement assez grand pour un lit et une petite kitchenette. Elles sont très appréciées des campeurs et des voyageurs qui recherchent une solution légère et simple à remorquer durant leurs séjours en camping. Ces petits modèles sont aussi une bonne option pour ceux qui débutent dans le camping ou qui ont peu d’expérience en matière de remorquage. Bien entendu, elles sont aussi plus abordables financièrement. À Rennes se trouve un spécialiste de ces petites caravanes gouttes d’eau, My Tiny Camp. Il produit trois modèles différents : l’originale, la bricole et la collector . Découverte.

My Tiny Camp, c’est qui ?

L’entreprise a été fondée en 2020 par Dominique et Xavier, deux passionnés d’habitats nomades. En associant leurs compétences en ingénierie et en entrepreneuriat, ils ont fondé leur entreprise spécialisée dans la construction de minicaravanes. Les Tiny Camp sont exclusivement composées de bois et de matériaux naturels, recyclables ou issus de filières de recyclage. Une volonté des deux fondateurs, qui fait leur principale différence par rapport aux acteurs traditionnels du secteur. Les Tiny Camp sont exclusivement produites en France, du châssis aux moindres finitions.

La Tiny Camp L’originale​

La caravane Teardrop a été inventée aux États-Unis dans les années 1930. À l’époque, les amateurs de camping cherchaient des moyens plus pratiques et plus confortables pour camper en plein air. Le modèle « L’originale » de My tiny camp s’inspire directement des teardrops originelles, un objet intemporel et un design unique. C’est une version clé en main, qui attend les campeurs. Ils n’auront plus qu’à l’attacher à la voiture et partir vers de nouvelles aventures. Évidemment homologuée, elle est même disponible sous plusieurs couleurs et allie le luxe des matériaux nobles à un design au caractère unique.

Dans le coffre se trouve une cuisine équipée et fonctionnelle, disposant d’un évier avec point d’eau, d’un réchaud à gaz à cartouche et de l’emplacement d’une glacière électrique. Glacière qui est vendue en option sur le site de l’entreprise. Tout a été conçu autour des éléments et des ustensiles, rien ne bougera pendant votre trajet. Petite cerise sur le gâteau, vous trouverez aussi à l’intérieur quatre mugs, quatre assiettes, un plat de service, quatre verres et une table. Par la porte latérale, vous entrerez dans l’espace couchage qui est équipé pour deux personnes. Un petit nid douillet parfaitement étanche pour des nuits au beau milieu de la nature. Aucun prix n’est communiqué sur le site.

La Tiny Camp, La bricole

À la différence de l’originale, vendue prête à être habitée, la « bricole » est une tiny camp hors d’air et hors d’eau, qui se destine à ceux qui souhaitent l’aménager eux-mêmes. Le campeur bénéficie des mêmes qualités d’assemblage et de finition, mais les aménagements intérieurs sont inexistants. Tout est à construire à l’intérieur et permet de créer son propre univers dans sa tiny camp. Si vous voulez découvrir le modèle « Collector », rendez-vous sur le site My tiny camp.