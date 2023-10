Si vos futurs voyages vous mènent vers la jolie ville d’Helsinki en Finlande, vous devriez vous arrêter près du lac situé au nord de la ville. Dans ce coin magnifique se trouvent de drôles de petites maisons appelées Majamaja, du nom de leur constructeur. Inventées en 2019 par l’entreprise éponyme et développées en partie dans l’incubateur de start-up Station F à Paris, ces petites maisons ont conquis le cœur des Finnois. Et pour cause, elles ont la particularité et l’avantage d’être totalement autonomes, livrées en kit et installées en moins de 24 h. Sans fondation ni raccordement, elles ont donc un impact minimal sur l’environnement et ne laissent aucune trace de leur passage lors du démontage. Présentation.

Retour sur la création de Majamaja

Il y a quelques années, le prototype créé par la start-up dirigée par Pekka Littow, architecte franco-finlandais, était visible tout près de la Station F à Paris. Il avait l’apparence d’un module en bois et avait pour but de symboliser une nouvelle ère dans la construction durable. Majamaja propose une approche innovante pour minimiser l’impact environnemental lors de la construction. Chaque petite cabane est autonome en bois et est préfabriquée. Elle est livrée en kit, montable en moins de 24 h grâce à un ingénieux engin de levage. L’originalité de Majamaja réside dans son concept « off the grid» (ndlr : hors réseau).

Totalement autonome et absolument craquante !

La cabane Majamaja n’a besoin d’aucun raccordement aux réseaux d’eau, d’énergie ou d’assainissement. Équipée d’une vingtaine de panneaux solaires, elle stocke l’énergie dans une batterie lithium. En hiver, une pile combustible au méthanol prend le relais de l’énergie solaire. Deux bonbonnes de gaz naturel non-polluant assurent le chauffage pendant six mois de l’année. Le système de traitement des eaux usées et de pluie en circuit fermé démontre aussi l’engagement envers la durabilité. Inspirée des habitations de l’archipel finlandais, Majamaja offre une solution adaptée à des territoires hors réseau. Dans un tout petit espace de 19 m², tout est optimisé pour le confort et la connexion avec la nature. Le premier village de Majamaja se trouve assez logiquement, en Finlande, un pays connu pour son engagement en faveur de la planète et vous allez même pouvoir y faire une petite retraite !

Vous souhaitez louer une Majamaja ?

Majamaja offre une évasion hors réseau dans l’archipel d’Helsinki, vous invitant à vous réveiller avec une vue panoramique sur la mer, les doux chants des oiseaux marins et les murmures des vents. La retraite hors réseau de Majamaja comprend une série de quatre maisons, toutes disponibles sur Airbnb. Les maisons de cette retraite sont équipées d’un lit double et d’un lit simple, où le confort est primordial (matelas en mousse à mémoire de forme Tempur pour une expérience de sommeil optimale). Vous y trouverez également un espace de rangement intégré au sol, une table murale équipée de deux chaises, une petite cuisine (avec cuisinière, frigo, et eau courante), une douche et des toilettes sèches évidemment.

À proximité, la plage de sable de Hevossalmi offre un sentier de randonnée idyllique à travers la forêt, partant des parkings voisins. Ce doit être le top du top pour se reposer, non ? En tout cas, les images font rêver, mais il faudra tout de même débourser 310 € par nuit. Le site Amc-archi propose de découvrir les plans de cette maison. Et si vous souhaitez en savoir plus sur le concept, c’est sur le site Majamaja qu’il faudra vous rendre. Que pensez-vous de ces maisons autonomes ? N’hésitez pas à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .