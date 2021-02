Pour pouvoir circuler sur les lacs gelés, il remplace les roues de son vélo par des scies circulaires !

Faire du vélo en toutes circonstances ! Ces quelques mots pourraient qualifier bien des amateurs… En effet, depuis le confinement, les attestations de déplacements, et autres nouveautés contraignantes, certains ont développé une certaine créativité en matière de pratique du vélo…

Nous vous avions déjà expliqué qu’il était possible de transformer sa bicyclette en un vélo d’appartement. Mais le personnage qui suit s’est attelé à vouloir absolument pédaler sur un lac gelé ! Et les moyens utilisés ne sont pas forcément les plus sécuritaires ! Mais enfin, il roule apparemment !

14 millions, c’est le nombre de vue de la vidéo de ce vélo unique au monde (à priori) publiée sur la chaîne YouTube The Q ! Un homme, probablement sacrément bricoleur a transformé son vélo en une espèce d’engin tout terrain capable de rouler sur les lacs gelés de sa région.

Pour se faire, il a [tout simplement] remplacé les roues de son vélo par des scies circulaires. On dirait le vélo tout droit sorti d’un film d’horreur, prêt à sectionner tout ce qui se trouve sur sa route ! Dans cette vidéo qui dure 5 minutes environ, l’homme ne fait pas que nous montrer son étrange vélo… Il explique via un tutoriel comment transformer son vélo en briseur de glace ! Attention tout de même, patiner ou faire du vélo sur la neige, sur des lacs ou canaux gelés peut présenter un énorme risque.

Pas plus tard qu’hier, des néerlandais ont fait un plongeon involontaire dans les canaux d’Amsterdam, la glace s’étant brisée sous leurs pieds… Plus de peur que de mal apparemment, ils ont pu être sauvés, mais cela aurait pu être bien pire. Ne vous amusez jamais à marcher ou rouler sur une étendue d’eau glacée, c’est probablement drôle mais surtout très dangereux !