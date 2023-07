Comment tracter une caravane avec un véhicule électrique ?

En mars dernier, l’Union européenne validait la fin des voitures thermiques en 2035, soit l’interdiction, après cette date, de vendre des voitures à gazole ou à essence. Une mesure prise pour lutter contre le réchauffement climatique, qui pose cependant quelques questions. Les prix des voitures électriques, même avec les aides à l’achat, ne sont pas à la portée de toutes les bourses. De plus, l’autonomie de ces voitures électriques n’est pas actuellement semblable à celle d’une voiture thermique. Et quand il s’agira de tracter une caravane avec une voiture électrique, d’autres problèmes viendront s’ajouter. D’ailleurs, est-il réellement possible de tracter une caravane avec un véhicule électrique ? Oui, mais sous certaines conditions, que l’on vous détaille tout de suite !

Tracter une caravane avec une voiture électrique, est-ce possible ?

La réponse à cette question est un peu délicate ! Oui, il est possible de tracter une caravane avec une voiture électrique, mais pour cela, il va falloir investir dans un modèle coûteux et ne pas être pressé d’arriver à destination. D’ailleurs, pour le moment, de nombreux véhicules électriques voient leur poids de remorquage limité à 750 ou 1 200 kg, et une caravane pèse, en moyenne, 1 600 kg. Vous comprendrez donc que c’est mission impossible. Seuls quelques modèles permettent de tracter un véhicule de ce poids, mais il va falloir avoir les moyens de l’acquérir.

En effet, on peut citer le Mercedes EQC disposant d’une capacité de remorquage de 1 800 kg, pour un prix de 77 400 €. C’est aussi le cas de la Tesla Model X avec une capacité de remorquage de 2 200 kg et une douloureuse facture de 113 900 € pour l’acquérir ! En résumé, il est quasiment impossible, aujourd’hui, pour les consommateurs lambdas de tracter une caravane avec un véhicule électrique.

Avec quel permis tracter une caravane avec une voiture électrique ?

Un autre problème va se poser : celui du permis avec lequel tracter ce type de convoi. En France, le permis B autorise la conduite d’un véhicule avec attelage dont le poids ne dépasse pas 3,5 t. Au-delà de ce poids, il faut posséder le permis BE. Les voitures électriques citées plus haut ont un poids avoisinant les deux tonnes. Si vous ajoutez les 1 600 kg de la caravane, vous ne pourrez donc pas la tracter avec votre simple permis B. Un coût supplémentaire à prévoir pour passer le permis BE, estimé vers les 700 €.

Quid de l’autonomie ?

Comme nous vous le disions en introduction, il va falloir ne pas être pressé d’arriver et envisager un temps de trajet beaucoup plus long ! Par exemple, une Mercedes EQC consomme à vide approximativement 22 kWh pour 100 km parcourus à une vitesse de 90 km/h. En ajoutant les 1 600 kg de votre caravane et vos bagages, la consommation oscille de 37 à 52 kWh. Ce qui signifie que vous devrez recharger votre batterie tous les 180 km au maximum. Sur un trajet pour l’Espagne, de plus de 2 000 km, il faudra donc vous arrêter approximativement 10 fois pendant une heure, à condition que vous trouviez une station de charge rapide.

Vous devriez avoir le temps de visiter de nombreuses aires d’autoroute. Vous l’aurez compris, tracter une caravane avec un véhicule électrique, c’est possible, mais les conditions de voyage et le coût de la voiture tractrice pourraient en refroidir plus d’un. Bref, les constructeurs ont du pain sur la planche pour résoudre ces questions et espérer convertir les adeptes du caravaning à la voiture électrique, non ?