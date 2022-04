Biktrix Juggernaut XD : un vélo électrique puissant (2000W) capable de tracter une caravane de plus de 900 kg

Biktrix est connu pour ses modèles aux performances phénoménales. Jusqu’à présent, ses vélos électriques les plus rapides tournaient avec le moteur Bafang M620 Ultra. Dernièrement, les ingénieurs ont mis au point en interne un moteur encore plus puissant pour propulser le Juggernaut XD. Contrôlable avec une poignée ou un accélérateur à pouce, le moteur du Juggernaut XD accuse une puissance de 2 000 W pour un couple supérieur à 300 Nm. Le VAE peut ainsi rouler à plus de 50 km/h. Mais il n’y a pas que la vitesse ! Mis à l’épreuve dans des contextes différents, le Juggernaut XD a surpassé les attentes de ses concepteurs. Grâce à sa motorisation sophistiquée, le deux-roues s’est montré plus que performant. Il a même été capable de tracter une remorque caravane pesant près de 900 kg (vidéo en fin d’article).

Une structure beaucoup plus robuste

Le souci avec les moteurs de haute puissance, c’est que les pièces les plus exposées, notamment la chaîne et les pignons, se cassent rapidement. Pour résoudre le problème, Biktrix a travaillé sur un doublement de la transmission. Le Juggernaut XD dispose de deux chaînes d’entraînement: la première s’actionne grâce aux mouvements classiques du cycliste, tandis que le système XD Drive est entrainé par le puissant moteur électrique du constructeur. Comme si cela ne suffisait pas, Biktrix a opté pour des pièces en alliage ultrarésistant tout en étant légères. La société affirme que les pièces du Juggernaut XD peuvent supporter 10 fois plus de forces que les chaînes et engrenages ordinaires. Cela signifie une plus grande robustesse et une durée de vie plus longue.

Combien coûtera le Juggernaut XD ?

En plus de son puissant moteur, le nouveau vélo électrique de Biktrix sera doté d’une batterie lithium-ion fabriquée par Dorado, qui peut stocker 1,2 kWh d’énergie. Le constructeur a prévu deux gros pneus ainsi qu’un disque de 220 mm de diamètre pour le frein arrière. Concernant le poids, l’engin pèsera entre 28 et 33 kg.

Attention toutefois, la législation française n’autorise pas encore l’usage sur route de ce type de vélo. Au sujet du prix, il faudra disposer d’un budget assez conséquent pour se procurer le Juggernaut XD. La société indique un tarif de base de 5 999 dollars (soit un peu plus de 5 300 euros). Néanmoins, en précommandant le produit avec un acompte de 50 dollars (44,70 euros), les acheteurs auront droit à un tarif préférentiel de 4 999 dollars (~4 470 euros). Les livraisons débuteront cet été. Plus d’infos : biktrix.com