Juggernaut HD Duo : ce vélo électrique dispose d’une impressionnante d’autonomie (320 km)

Investir dans un vélo électrique ne permet pas seulement de préserver l’environnement, utiliser ce type d’engin permet aussi d’entretenir le corps, en raison notamment de la possibilité de pédaler. Force est cependant de constater que les vélos électriques actuels, tout comme la plupart des véhicules électriques existants, souffrent d’un manque d’autonomie. Rares sont les modèles capables de rouler sur plus de 100 km avec une seule charge. Une faiblesse que Biktrix a su transformer en point fort sur son Juggernaut HD Duo.

Jusqu’à trois batteries…

Le bloc d’alimentation de ce VAE est en mesure d’accumuler une capacité de 2002 Wh. Le cadre du Juggernaut HD Duo renferme entre autres deux batteries de 910 Wh qui promettent une autonomie théorique d’environ 160 km. Il est possible d’installer une troisième batterie pour porter l’endurance à 320 km avec une seule charge complète, soit à peu près la distance entre Paris et Metz.

Outre cette autonomie incroyable, sachez que ce nouveau vélo électrique de Biktrix dispose d’un moteur électrique à entraînement intermédiaire de 1500 W. Capable de générer un couple de 160 Nm, ce groupe motopropulseur Bafang BBSHD est associé à une transmission Shimano Deore à 10 vitesses. Et puisqu’on parle de vitesse, sachez que l’engin est en mesure de rouler jusqu’à 56 km/h.

Le Juggernaut HD Duo a donc été conçu pour être robuste. Cette robustesse ne concerne pas uniquement ses performances générales, elle se vérifie également sur la construction. En plus d’avoir opté pour un cadre solide, l’entreprise canadienne a utilisé des roues épaisses qui permettent de rouler aussi bien sur le gravier, le sable, la neige que l’asphalte.

Un capteur d’assistance au pédalage

Notez par ailleurs que le Juggernaut HD Duo dispose d’une fourche à suspension RST Guide et des freins à disque hydrauliques Tektro de 180 mm. Un pavé tactile et un tableau de bord LCD sont prévus pour une interaction intuitive. On notera aussi la présence d’un capteur d’assistance au pédalage intelligent pour mesurer les efforts déployés par le cycliste.

Pour que vos déplacements nocturnes soient sûrs, le VAE est équipé d’une lampe frontale de 100 lumens. Il est même possible d’opter pour une lampe de 2000 lumens. Côté prix et disponibilité, le Biktrix Juggernaut HD Duo coûte actuellement 1399 dollars sur Indiegogo. Les livraisons devraient débuter en mars 2021. Enfin, sachez que cinq options de couleurs sont proposées.