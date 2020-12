Model B : un designer imagine un vélo électrique signé Tesla

La firme d’Elon Musk a révolutionné le marché des voitures électriques, mais qu’en est-il de sa position vis-à-vis des vélos électriques ? En effet, contrairement à d’autres fabricants de référence tels que BMW, Harley-Davidson ou encore Ducati, Tesla ne semble pas encore être prêt à se lancer sur le marché des VAE. Mais alors que nous continuons à nous poser des questions sur ce sujet, un designer a créé un concept de vélo électrique Tesla qu’il a sobrement nommé Model B.

Un concept réaliste

Ce travail de Kendall Toerner est si bien réussi qu’on pourrait croire avoir affaire à un vrai produit fabriqué par Tesla. En fait, il ne s’agit que d’un concept et on ne sait même pas si la firme américaine prépare réellement un vélo électrique. Bien que cet engin imaginaire possède de multiples atouts, nous vous recommandons du coup de ne pas trop vous emballer sous peine d’être déçu. Quoi qu’il en soit, il est bon de rappeler que lors de la présentation de son CyberTruck, Musk a présenté un Cyberquad, ce qui témoigne de son intérêt pour le transport alternatif.

Selon les explications de Yanko Design, le Tesla Model B établit un pont entre le vélo et la voiture de demain. Le concept a été créé en tenant compte des dernières innovations observées dans le secteur des voitures électriques, notamment chez Tesla. Par exemple, le cadre est bardé de capteurs qui permettent d’éviter les obstacles et créer ainsi « une bulle de protection » autour du cycliste. Toerner affirme avoir équipé son vélo fictif de capteurs de proximité et d’un LiDAR.

Un design pensé pour procurer un confort incomparable

En plus de l’accent sur la sécurité, le Tesla Model B mise aussi sur le confort. Les deux roues intègrent chacune un moteur pour faciliter le déplacement sur n’importe quelle surface. Les rayons ont été remplacés par des amortisseurs pour assurer la douceur de la conduite.

Par ailleurs, grâce aux différents capteurs qu’il embarque, à cela s’ajoute une plateforme logicielle performante, l’engin se dirigerait tout seul. À la différence d’un deux-roues classique qui nécessite une pression sur le guidon pour avancer, le Tesla Model B serait ainsi capable d’avancer tout seul. On notera aussi le fait que le vélo comporte un écran de contrôle. Intégré au cadre, ce dispositif afficherait les informations sur l’itinéraire et l’autonomie de la batterie.

Plus d’infos :

Designer : Kendall Toerner

Site officiel : kendalltoerner.com

Page Instagram : kendalltoerner