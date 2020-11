Comment réagit une voiture électrique sur la route quand la batterie est totalement déchargée ?

Les véhicules électriques font désormais partie de la norme. Elles sont de plus en plus prisées en raison de leur aspect écologique. En effet, une voiture électrique est moins polluante qu’une voiture fonctionnant grâce à l’énergie fossile. Tesla n’est plus le seul à régner sur ce marché florissant.

Le constructeur américain Lucid Motors commence également à se faire une place dans cet univers très compétitif. Avec le nombre de voitures qui existent actuellement sur le marché, il est difficile de faire un choix. Le journaliste Mat Watson, de l’équipe britannique de Carwow, s’est porté volontaire pour tester 6 véhicules électriques qui ont tout pour plaire aux consommateurs. Dans une vidéo publiée sur la chaîne YouTube de Carwow, il révèle tout ce qu’il faut savoir sur ces voitures.

Des tests en situation réelle

Mat Watson, qui est une référence dans l’univers de l’automobile, a testé 6 voitures électriques à savoir : la Honda E, la Volkswagen e-up !, la Peugeot e-208, la Vauxhall Corsa-e, la Mini Electric et la Renault Zoe. Il a réalisé ces tests en conditions réelles afin de se faire une idée des véritables performances de ces véhicules.

Mat Watson a conduit chacune de ces voitures jusqu’à ce qu’elle n’ait plus de batterie. La Renault Zoe est la grande gagnante de ce comparatif. Elle aurait atteint 96% de son autonomie officielle qui est estimée à 386 km. Les performances de la Honda E, quant à elles, seraient assez discutables.

D’après Mat Watson, elle aurait plafonné à 90% de son autonomie et n’aurait atteint que 113 km. Pour sa part, la Volkswagen e-up s’en est plutôt bien sortie face aux modèles de voitures électriques plus récentes et qui affichent des prix très compétitifs.

Comment les voitures réagissent lorsqu’elles se déchargent

Durant ces tests, Mat Watson s’est également intéressé aux comportements des voitures lorsqu’elles se déchargent complètement. Il a observé à peu près les mêmes choses au niveau des six véhicules. Avant d’atteindre une charge complètement nulle, les systèmes qui équipent les véhicules électriques envoient des avertissements au conducteur.

Au fur et à mesure que la voiture se décharge, le système commence à mettre en place des restrictions d’énergie. Cela oblige alors le conducteur à s’arrêter à un endroit sûr. Il est à noter qu’au Royaume-Uni, les utilisateurs peuvent faire appel à une équipe d’urgence pour leur fournir une charge suffisante qui leur permettra d’atteindre une borne de recharge.

Ceux qui veulent se procurer une voiture électrique peuvent visionner la vidéo de Mat Watson qui est dure 30 mn pour les aider dans leur choix.