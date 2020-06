Une voiture électrique gratuite (ou presque) en cumulant les 19 000€ de primes de l’état ?

19 000 € de ristourne ! C’est le montant auquel pourrait prétendre n’importe quel particulier désireux de passer à la voiture électrique ! Pendant le confinement, la pollution a été presque réduite à néant, on a vu renaître la Nature… Le gouvernement français a décidé de frapper un grand coup sur les véhicules écologiques pour devenir le premier pays d’Europe en nombre de véhicules électriques !

Et forcément pour encourager les français à lâcher leur moteur polluant, il fallait passer par le porte-monnaie. C’est chose faite, découvrez comment bénéficier de cette réduction sans précédent, allant jusqu’à vous faire cadeau de votre future voiture… électrique !

Pour bénéficier de cette prime ou plutôt du cumul de plusieurs aides, il va cependant falloir respecter certaines règles drastiques et ne pas s’emmêler les pinceaux !

Le bonus écologique :

Il peut aller jusqu’à 7000€ ! Attention, il est valable pour les véhicules neufs dont le prix ne dépasse pas 45000€ et dans la limite de 27% du prix d’achat… Pour un véhicule à 22000 € par exemple, le bonus écologique sera d’environ 6000€ et non pas 7000 ! Seuls les achats d’une nouvelle Renault ZOE ou d’une Peugeot e-208 permettent l’application des 7000€ de bonus écologique… Il faut relancer le marché de l’automobile française ne l’oublions pas !

La prime à la conversion :

Pour cette prime, le montant peut aller jusqu’à 5000€ ! Mais elle dépend de certains facteurs comme le revenu fiscal de l’acquéreur. La totalité des 5000€ est donc réservé à ceux qui déclarent un revenu fiscal inférieur à 18000€ ! Pour les autres, la prime à la conversion est de 2500€ ! Elle implique aussi l’abandon définitif de son véhicule thermique… Elle est limitée en nombre et dans le temps… 200 000 achats et jusqu’au 31 décembre 2020.

Les aides locales et régionales :

Ces aides-là peuvent aller jusqu’à 6000€ mais pour le savoir, il faudra vous rapprocher de votre région ou mairie pour connaître le montant et les modalités de ces primes. En Normandie, l’aide est de 2000€ ou 2500€ en région Occitanie.

C’est sur la métropole du Grand Paris que l’aide est la plus importante (6000€) mais c’est probablement aussi la région la plus polluée de France ! Elle est valable pour les véhicules essence antérieurs à 1997 ou diesel d’avant 2006.

La prime ZFE

Cette prime ZFE peut aller jusqu’à 1000€ et elle est la nouvelle venue ! Mais pour cela il faut habiter dans une zone à faible émission (ZFE)… Autant dire qu’elle ne s’adresse pas aux citadins qui vivent en milieu pollué mais plutôt aux chanceux habitants qui respirent de l’air pur chaque jour !

Alors gratuit ou pas ?

Pour une voiture neuve cela semble compliqué ! En effet, la prime de 7000€ est valable uniquement sur les voitures neuves… En revanche, les autres sont opérationnelles sur de l’occasion… Pour résumer, si vous acheter une Seat – La Mii Electric à 21950€, vous la paierez finalement un peu plus de 4000€ ! Mais pour cela, il faut habiter la Metropole du Grand Paris, gagner moins de 18000€ par an, jeter votre ancien véhicule etc…

Bref une voiture neuve gratuite, ce n’est donc pas gagné ! En revanche une recherche minutieuse d’un véhicule d’occasion électrique pourrait fonctionner… Une Renault ZOE d’occasion à 9990€ pourrait ne rien vous coûter ou presque ! On vous laisse refaire le calcul !

Photo Dmitry Eagle Orlov / Shutterstock

Photo d’illustration VanderWolf Images / Shutterstock