Une prime allant jusqu’à 12 000 € pour l’achat d’un véhicule électrique

8 milliards d’euros ! C’est le chiffre astronomique qu’Emmanuel Macron, président de la république française, vient de promettre pour relancer l’industrie automobile ! Alors que Renault annonce dans le même temps que 5000 départs en retraite ne seront pas remplacés, le gouvernement veut frapper fort pour relancer l’un des fleurons de notre économie : l’automobile.

Et ce soutien gouvernemental passe par une augmentation monumentale de la prime à l’achat de véhicules propres… Avec pour objectif : 1 millions de véhicule propre vendu par an jusqu’en 2025… 5 millions donc au total ! Si seulement ce pouvait être la réalité !

La crise de la Covid-19 va laisser des traces indélébiles dans notre économie… Alors que de grandes enseignes comme Conforama, Alinea ou encore Camaïeu sont en grande difficulté, le secteur de l’automobile est également durement touché.

Pour encourager les particuliers à l’achat de véhicules électriques, la prime passe de 5000 à 7000€, soit 1000 euros de moins qu’attendu ! Les véhicules hybrides rechargeables seront de nouveau éligibles à une prime de 2000€. Pour les ménages modestes, la prime à la conversion sera de 5000€ en plus des 7000€ octroyés sans condition de revenus… Soit au total, jusqu’à 12 000€ d’aide pour un véhicule propre. Ceux qui opteront pour un véhicule plus propre que leur diesel et le remplaceront par un véhicule essence neuf ou d’occasion bénéficieront d’une aide de 3000€ !

Attention le dispositif est exceptionnel, il débute le 1er juin et sera disponible pour les 200 000 prochains achats… D’autres aides prendront probablement la suite, Macron veut faire de la France, le premier pays européen en flotte de véhicule électrique…

Si vous hésitiez encore il ne vous reste que 5 jours pour choisir votre modèle et sa couleur… Attention de continuer à respecter les distanciations sociales lorsque vous vous rendrez en concession… Ce serait ballot de se précipiter sans prendre de précaution !

