Voiture électrique : limité à 6000 € aujourd’hui, le bonus pourrait grimper jusqu’à 8000€

Après ce confinement de 55 jours, l’économie française souffre et va souffrir encore pendant quelques temps ! Le nouveau mot d’ordre du gouvernement est donc de relancer l’économie… Un secteur a été particulièrement touché lors de cette période de crise sanitaire : l’automobile.

Aucune vente ou presque de véhicule neuf pendant 55 jours… Pour encourager l’achat de véhicule électrique, le gouvernement devrait annoncer cette semaine, des mesures fortes pour relancer ce secteur presque moribond ! Le bonus accordé pour l’achat d’un véhicule électrique pourrait passer de 6000 à 8000€ ! Un coup de pouce non négligeable pour ceux qui veulent passer aux véhicules propres. Explications.

La nouvelle prime à l’achat d’un véhicule électrique est un renforcement des bonus existants. D’ailleurs les entreprises, elles, pourraient bénéficier d’un bonus de 6000€ (au lieu de 3000€ aujourd’hui) pour l’achat de véhicules électriques. On ne sait pas encore si cette prime s’appliquera comme aujourd’hui et si elle persistera pour les véhicules de plus de 60 000€ à l’achat… Aujourd’hui elle est réduite pour un véhicule de plus de 45 000€ et supprimée au-delà d’un prix d’achat de 60 000€ !

Le bonus pour les hybrides rechargeables revient aussi !

Concernant ces véhicules hybrides rechargeables, le bonus qui n’existait plus devrait revenir. La prime accordée serait de 2000 € pour ces véhicules. Elle pourrait même aller jusqu’à 4000€ en fonction des revenus du ménage acquéreur.

Attendons la confirmation de Bruno Lemaire pour en tirer des conclusions mais la volonté de passer à un parc électrique plutôt que thermique ne fait aucun doute… C’est peut-être le moment de consulter les différents constructeurs de véhicules électriques… Et français de préférence puisque c’est notre économie qu’il faut relancer !

🔴 Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, est l'invité de Jean-Jacques Bourdin sur BFMTV-RMC https://t.co/kFOO9MPwYk — BFMTV (@BFMTV) May 25, 2020

Photo d’illustration De Frederic Legrand – COMEO / Shutterstock