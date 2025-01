HORSE : eMotor lance un mini moteur électrique « sous-dimensionné » de 66 ch (49 kW)

Plusieurs mois après le lancement en production du moteur à trois cylindres HR12 de 129 ch de HORSE Powertrain Solutions, conçu pour le Renault Rafale E-Tech Hybrid, l’entreprise fait à nouveau parler d’elle. Aujourd’hui, HORSE annonce la mise en production de l’eMOTOR. Comme son nom le laisse deviner, il s’agit d’un moteur électrique. S’adressant bien évidemment aux constructeurs automobiles, ce modèle qui allie compacité et performance vise à équiper la prochaine génération de voitures hybrides. Avec une puissance maximale de 49 kW, soit de 66 ch, il est néanmoins loin de pouvoir satisfaire seul les exigences des automobilistes contemporains, et ce, en dépit d’un couple allant jusqu’à 212 Nm. Pour cette raison, l’eMOTOR est conçu pour être couplé à un bloc thermique.

Entre mode hybride et 100 % électrique

Dans un communiqué de presse publié le 15 janvier dernier, HORSE précise que le nouveau bloc électrique est adapté aussi bien à la conduite hybride qu’à la conduite entièrement électrique. Dans ce dernier cas, il offre une vitesse maximale de 130 km/h. En fait, l’eMOTOR trouve sa place entre le moteur à combustion et la transmission. Lorsque la voiture roule en mode hybride, il assiste le bloc thermique, améliorant ainsi l’accélération tout en réduisant la consommation de carburant. Afin d’optimiser l’autonomie, il récupère l’énergie cinétique due aux décélérations. Cette énergie est transformée en électricité puis stockée dans la batterie du véhicule.

Des lignes d’assemblage de pointe

La production de l’eMOTOR se déroule au sein de l’usine de HORSE à Averio, au Portugal. Le site compte quatre nouvelles lignes d’assemblage, dont une équipée d’une bobineuse de précision à trois têtes. Cet équipement permet de construire le noyau du moteur plus rapidement et avec plus de précision. Les nouvelles lignes sont chacune responsables de la fabrication d’une partie spécifique du produit, de l’usinage du carter et de l’arbre du rotor à l’assemblage final, en passant par la découpe de l’aimant.

Qu’en est-il de la capacité de production ?

HORSE prévoit de produire jusqu’à 160 000 unités du nouveau moteur électrique par an. « Le début de la production de l’eMotor à Aveiro renforce l’engagement de HORSE à fournir des groupes motopropulseurs efficaces en utilisant les dernières technologies. Avec sa conception compacte et sa capacité à fonctionner en mode 100 % électrique, ce moteur puissant et efficace est parfait pour de nombreux types de véhicules hybrides », a déclaré Patrice Haettel, directeur général de la société.

On sait en outre que l'eMOTOR est compatible avec les moteurs à combustion HR12, HR16 et HR18 d'une cylindrée de 1,2, 1,6 et 1,8 litre respectivement. Plus d'infos : horse.cars.