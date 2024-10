Horse lance la production de son moteur hybride rechargeable HR12 de 110 kW

HORSE Powertrain Solutions a annoncé l’entrée en production de masse de son nouveau moteur hybride rechargeable. Se positionnant comme une alternative à faible émission aux blocs thermiques conventionnels, le HR12 arbore une architecture innovante qui lui permet d’avoir des performances élevées. Il s’agit d’un moteur à essence 3 cylindres turbocompressé de 1,2 litre ayant une puissance maximale de 152 ch (110 kW). La filiale de HORSE Powertrain Limited promet un couple maximal de 230 Nm. La production sera effectuée au sein de l’usine de la société à Valladolid, en Espagne. Le site produira dans un premier temps 1200 unités par mois, avec une capacité maximale estimée à plus de 6 000 unités par mois.

Un investissement important

En préparation à cette mise en production à grande échelle du HR12, Horse Powertrain Solutions a investi 4 millions d’euros en infrastructures pour la chaîne de production. Une somme qui a permis selon elle de modifier et de faire évoluer celle-ci. De plus, l’entreprise affirme avoir dépensé près de 260 000 euros en formation pour son personnel afin d’assurer la qualité des produits et le respect des normes établies par le cahier de charge. L’ouverture de l’usine a permis de créer au total 345 nouveaux emplois dans la province de Valladolid.

Une combinaison de plusieurs moteurs

Le HR12 fait partie d’un groupe motopropulseur hybride rechargeable de pointe qui comprend également un moteur électrique de 50 kW. Installé au niveau de l’essieu avant, celui-ci développe un couple de 205 Nm. Un second moteur électrique se trouve au niveau de l’essieu arrière. Il délivre une puissance de 100 kW et 195 Nm de couple. Par ailleurs, le système inclut un moteur électrique secondaire HSG (High-voltage Starter Generator) produisant 25 kW et 50 Nm. Avec une telle configuration, le nouveau groupe motopropulseur promet une puissance combinée supérieure à 300 ch. Pour stocker l’énergie nécessaire au fonctionnement des blocs électriques, le système intègre également une batterie lithium-ion de 400 volts d’une capacité de 22 kWh.

Moins de pollution

Comme indiqué plus haut, le HR12 propulsera le Renault Rafale E-Tech Hybrid. Une intégration qui permettra à ce 4×4 de la marque au losange de ne consommer que 0,7 litre d’essence au 100 km et de ne rejeter que 15 g de CO2 par km. Sachant que l’entreprise produit chaque année près de 3,2 millions de moteurs au sein des huit usines réparties dans sept pays. L’entrée en production de masse du nouveau moteur hybride rechargeable de Horse Powertrain Solutions marque un tournant non négligeable dans la lutte contre le réchauffement climatique. Plus d’infos : horse.cars. Une motorisation hybride prometteuse pour ce modèle, qu’en pensez-vous ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .