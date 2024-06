BYD dévoile un groupe motopropulseur hybride d’une autonomie supérieure à 2 000 km

BYD est une référence sur le marché des voitures électriques. L’année dernière, le géant chinois a vendu 1,6 million de véhicules entièrement électriques et 1,4 million de modèles hybrides. Pour consolider sa position dans ce domaine en plein essor, la société s’efforce de proposer des produits de plus en plus performants tout en restant fidèle à sa stratégie qui consiste à appliquer des prix agressifs. Le dernier en date est un système de propulsion hybride qui a été développé afin de résoudre le problème du manque d’autonomie des voitures électriques. Force est effectivement de reconnaitre que ce problème figure parmi les raisons qui empêchent certaines personnes de passer à l’électrique.

Moins de 3 litres au 100 km

Ce nouveau groupe motopropulseur de BYD repose sur une technologie innovante qui lui permet de rouler sur plusieurs milliers de kilomètres sans recharge ni ravitaillement. Concrètement, le fabricant promet une autonomie de plus de 2 000 kilomètres. Avec un seul plein, les voitures dotées du nouveau système de propulsion pourraient donc potentiellement être capables de faire le trajet Paris-Lisbonne ! En effet, la marque promet une consommation de carburant avoisinant les 2,9 litres au 100 km. Autant qu’il s’agit d’une solution développée dans le but de répondre aux exigences des automobilistes soucieux de leur impact environnemental et de leur budget.

Réduire les émissions de gaz à effet de serre

Il est évident qu’avec cette nouveauté, BYD ambitionne de rendre le transport plus durable et de mieux répondre aux exigences des automobilistes en matière d’autonomie. La baisse de la consommation de carburant implique une diminution des émissions de gaz à effet de serre. De plus, la possibilité de parcourir de longues distances avec un seul plein offre une tranquillité d’esprit. « Avec la batterie complètement chargée et le réservoir d’essence plein, la technologie peut assurer une autonomie de 2 100 kilomètres », a expliqué Wang Chuanfu, président de la société.

Bientôt intégré dans deux berlines

La nouvelle solution fera ses débuts sur la Qin L et la Seal 06, des berlines qui coûteront chacune à leur sortie moins de 15 000 euros. BYD a toujours mis l’accent sur l’innovation et la durabilité. Autant dire qu’avec ce nouveau produit, le groupe intensifie ses efforts visant à réduire davantage la dépendance des automobilistes aux énergies fossiles.

Et le moins que je puisse dire, c'est que le géant chinois continue d'impressionner avec ses performances commerciales. Entre janvier et avril dernier, il a vendu près d'un million de voitures. De quoi faire trembler Tesla et les marques traditionnelles telles que Toyota et Volkswagen.