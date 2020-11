Harley Davidson dévoile ses quatre vélos électriques et ils ne sont pas à la portée de toutes les bourses…

Je n’ai besoin de personne… en Harley Davidson ! Evidemment dans cette chanson, Brigitte Bardot parle de la moto classique de la marque américaine. Mais les temps ont changé et si, aujourd’hui, la chanson parlerait plutôt de vélo électrique !

Avec probablement moins de sensations fortes mais toujours avec l’aura de la marque ! En effet, Harley Davidson vient de présenter ses quatre premiers vélos électriques ! La marque connue pour ses motos pas très écologiques entame sa reconversion et sa transition énergétique ! Lancement des modèles prévu au printemps 2021. Et c’est plutôt réussi !

Les vélos électriques Harley Davidson ne s’adresseront pas à toutes les bourses, puisque le premier prix sera de 3399$ et jusqu’à 4999$ pour le plus haut de gamme des quatre.

Tous les modèles disposeront d’un moteur Brose de 250 W intégré au cadre inférieur. Le moteur assurera 90 Nm et 60 lb-pi de couple. La transmission automatique Enviolo proposera quatre niveaux de puissance différents.

Les différents modèles :

Deux familles pour ces vélos : MOSH/CTY et RUSH/CTY.

Le MOSH/CTY avec une batterie de 529 Wh et une autonomie de 55 à 170 kilomètres en fonction du mode d’utilisation. Cadre alu, freins hydrauliques et poids de 22 kilos pour ce premier modèle. Le prix d’achat sera de 3399$

Le RUSH/CTY affichera environ 185 kilomètres d'autonomie grâce à sa batterie de 706 Wh. Il inclura également dans son prix de 4449$ un porte-bagage à l'avant et à l'arrière. Il pèse un peu plus lourd que le premier puisqu'il affiche 27 kg !

Le RUSH/CTY Step-Thru sera un modèle alternatif au précédent avec un prix légèrement inférieur (4399$). Il se destine aux personnes de plus petite taille, le cadre étant placé plus bas. Il a aussi une plus faible autonomie due à sa batterie moins puissante (509 Wh).

Le RUSH/CTY Speed sera le must de la marque mais aussi le plus onéreux ! 4999$ pour ce vélo électrique. Une batterie de 706 Wh pour une autonomie de 185 km.

Attention cependant, les modèles de vélos électriques Harley pourraient ne pas être légaux en France. Les données du constructeur affichent une vitesse située entre 30 et 45 km/h. La législation française interdit les vélos électriques roulant à plus de 25 km/h. Ils existeront à coup sûr aux Etats-Unis en revanche.